Життя продовжується: Мар’яна Мамонова, яку повернули з полону, народила доньку

Малятко і новоспечена матуся почуваються добре

Військова медикиня Мар’яна Мамонова, яка стала однією з 215 полонених, які днями повернулися в Україну, нарешті стала мамою. Її повернення на батьківщину відбулося на останніх термінах вагітності, що, ймовірно, не в останню чергу вплинуло на включення до списків для обміну. У неділю, 25 вересня, завдяки Мамоновій на світ з’явилася ще одна маленька українка.

Деталі повідомляє "Телеграф", посилаючись на інформацію порталу "ЧаРівне". Відомо, що початково файні звістки про народження доньки у колишньої військовополоненої повідомила мати Мар’яни Мамонової.

Медикиня народжувала у Луцькому перинатальному центрі. Пологи розпочалися в ніч на неділю, а вже близько 4 ранку малеча вітала лікарів та маму першим криком. Зазначається, що дитина цілком здорова, почувається добре, як і сама породілля.

Поки що про ім’я новонародженої не повідомляється. Натомість відомо, що її зріст – 57 см, а вага – 3250 г.

Так вагітна Мар’яна поверталася додому

До речі, новину про народження дочки у Мамонової прокоментував ще один із звільнених із полону захисників Маріуполя — Дмитро Козацький (позивний "Орест").

Зазначимо, що багато українців сприйняли новину про народження доньки Мар’яни Мамонової неймовірно позитивно, адже дуже переживали за її стан здоров’я під час полону.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який сюрприз влаштував своєму синові Ігор Кучер, один із прикордонників, які повернулися з полону. Зустріч родичів вийшла вельми емоційною.