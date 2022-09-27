Сенс пісні Слєпакова зрозуміли далеко не всі коментатори

Російський комік, актор, сценарист і автор-виконавець Семен Слєпаков записав пісню на тему одного з найпоширеніших коментарів росіян та пропутинських ботів, який звучить так: "Не все так однозначно". У тексті він висміює вузьколобість громадян країни-агресора, оскільки вони не помічають очевидних речей і стверджують про неоднозначність.

Відео з новою піснею "Не все так однозначно" Слєпаков опублікував у своєму Ютуб-каналі у вівторок, 27 вересня. В індивідуальній манері автор виконав пісню, акомпануючи на гітарі.

Так, у пісні Слєпаков наводить промовисту паралель. Він співає, як росіянин застав дома вдома дружину з іншим, але зробив висновок, мовляв, не все так однозначно. Так автор, ймовірно, натякає на ставлення росіян до війни в Україні, які твердять, що не все так однозначно.

У коментарях відгуки слухачів розділилися. Багато хто зрозумів підтекст треку і дякує автору. Інші просять викликати "пояснювальну бригаду". Деякі коментатори дорікнули Слєпакову "сидінням на двох стільцях".

Коментарі

Зазначимо, що у перші дні повномасштабного вторгнення Слєпаков не підтримав російську агресію проти України. Він навіть записав відеозвернення до путіна. У ЗМІ неодноразово з’являлася інформація, що комік виїхав із країни і тепер мешкає в Ізраїлі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка Ані Лорак, яка мовчала про російську агресію проти України, через півроку з’явилася в соцмережах. У пості вона заявила, як нудьгує за сценою. Через можливих хейтерів, ймовірно, артистка вирішила закрити коментарі, але українці все одно гнівно висловилися на сторінці співвітчизниці.