Син загиблого ведучого Ігоря Пелиха вирушив на Донбас і показав фото з фронту

20-річний Іван зі своєю ротою обороняють Донбас.

Старший син відомого українського телеведучого Ігоря Пелиха, який трагічно загинув у ДТП у 2009 році, 20-річний Іван з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну став на оборону своєї батьківщини. Спочатку він був у складі Сил тероборони, а зараз воює на Донбасі у лавах 1-ї міжнародної роти спеціального призначення.

На своїй сторінці в Інстаграм Іван періодично публікує фото з фронту та ділиться своїми думками про цю війну. В одному з таких постів Пелих-молодший поділився знімком зі своїми побратимами з роти, а також у підписі до знімка розповів про свої емоції, які вирують, коли він стоїть на бойовій позиції.

"Неможливо словами передати той адреналін, коли в тебе над головою свистять кулі і щоразу, перед тим, як висунутися і відкрити вогонь, або перебігти на іншу точку, ти не знаєш або не прилетить зараз по тобі. Єдине в чому 100% впевнений, це у твоєму побратимі справа і зліва, бо всі, хто тут, функціонують, як одне ціле" — пише Іван, додаючи, що війна зовсім не така романтична, як може здатися з постів у Фейсбуці чи Інстаграмі.

Також хлопець зазначив, що кожна новина про село, що успішно звільнили під час контрнаступу ЗСУ, насправді дається дуже дорого. І цю ціну можуть зрозуміти тільки ті, хто побував тут і все це бачив. Інакше навряд чи хтось це усвідомить.

Як повідомлялося раніше, у боях проти російських окупантів на Донецькому напрямку загинув відомий український джитсер Анатолій Розвадовський. 24-річний спортсмен загинув після вибуху артилерійського снаряда.

Крім того, "Телеграф" писав, що нещодавно війна забрала життя заслуженого артиста України та педагога дуетного танцю KSBC Олександра Шаповала.