"Навіщо вона її наперла?": Камалія у військовій формі обурила українців (фото)

Крім того, безліч запитань у користувачів мережі викликала і зовнішність артистки.

Українська співачка Камалія, яка раніше вже оскандалилася з покупкою двох літаків-винищувачів для ЗСУ, знову викликала гнів користувачів мережі. На цей раз українців розгнівало те, що співачка одягла форму бійців Збройних сил України.

Знімком, на якому вона позує разом із чоловіком, Камалія поділилася у своєму Інстаграмі. Її чоловік при цьому одягнений у звичайний діловий костюм.

Чоловік співачки форму ЗСУ одягати не став

"Навіщо вона форму напнула? Жах", — обурюються українці.

Крім того, безліч запитань у користувачів мережі викликала і зовнішність артистки. На їхню думку, зірка переборщила з уколами краси, через що тепер виглядає неприродно. Також коментатори зазначили, що артистка сильно одужала.

Скандал з Камалією та покупкою двох літаків-винищувачів для ЗСУ

У травні 2022 року українська співачка Камалія повідомила, що її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, придбав для Збройних сил України два літаки-винищувачі для боротьби з російськими окупантами. Офіційне підтвердження цієї інформації від українських військових не надійшло, і від співачки вимагали доказів досконалої купівлі для української армії.

Пізніше Камалія заявила, що її чоловік нічого не купував, а її неправильно зрозуміли. За словами артистки, ЗСУ таки отримали два винищувачі, тільки передані вони були не самим Захуром, а урядом Пакистану.