Дорофєєва і Бєдняков показали, як їм погрожують росіяни: "Отвєточка за Кримський міст" (фото)

Мешканці країни-агресора пишуть українським зіркам, що бомблять Україну у відповідь за Кримський міст

Українська співачка Надя Дорофєєва та телеведучий Андрій Бєдняков поділилися скріншотами листування з жителями росії — країни-агресора, яка в понеділок, 10 жовтня, влаштувала масовану ракетну атаку проти українців. Наразі зірки українського шоубізнесу ведуть інформаційну війну та публікують фото та відео наслідків обстрілів, через які загинули багато українців.

Так, на одну з таких сторіс Наді Дорофєєвій росіяни написали, що бомблять українські міста у відповідь за підірваний Кримський міст. Нагадаємо, що 8 жовтня на залізничній гілці Кримського мосту розпочалася сильна пожежа, також обвалилася частина дорожнього полотна.

"За міст, мр*зь. Не з тими зв’язалися", — пишуть росіяни.

Також гнівними повідомленнями після масованої атаки по Україні росіяни закидали й Андрія Бєднякова. Телеведучий заявив в Інстаграмі, що росіян для українців не існує. У відповідь на це одна росіянка написала, що "невдовзі вас (українців) не буде, на жаль".

Також Бєдняков показав скріншот повідомлення ще від однієї мешканки країни-агресора, яка написала, що вибухи по всій Україні – це "отвєточка за Кримський міст".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що вранці 10 жовтня почали лунати вибухи одразу в кількох областях: у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській, Київській та інших. Коментуючи обстріл рф, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей.