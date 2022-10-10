Земфіра підтримала Україну зі сцени: молюся, щоб моя країна припинила цю війну (відео)

"Я не люблю і не вмію говорити зі сцени, але я щодня молюся, щоб моя країна припинила цю війну", — сказала співачка

Російська співачка Земфіра, яка раніше випустила пісню про війну в Україні, на своєму концерті на Кіпрі засудила росію, яка розв’язала війну в нашій країні.

Відповідне відео, зроблене одним із слухачів у залі, опублікували в телеграм-каналі "ЧТД".

"Сьогодні 228-й день війни, 228-й день пекла, який став реальністю, — сказала Земфіра. — Я не люблю і не вмію говорити зі сцени, але я щодня молюся, щоб моя країна припинила цю війну". Після цього співачка виконала пісню "Не стріляйте".

Зазначимо, що концерт Земфіри на кіпрському Лімасолі 9 жовтня – перший у рамках світового турне співачки, яка раніше залишила росію. Надалі співачка також виступить у Тель-Авіві, Стамбулі, Відні, Празі, Оффенбах-ам-Майні, Гамбурзі, Берліні, Парижі та Гаазі.

Як повідомляв "Телеграф", раніше російська співачка Земфіра закликала "не стріляти" та показала руйнування українських міст. Нагадаємо, що 24 лютого, в день, коли росія напала на Україну, Земфіра виступила перед московською аудиторією, ніяк не коментуючи рішення своєї країни вступити у війну. Згодом з’явилася інформація, що співачка покинула росію.

2016 року на концерті у Вільнюсі Земфіра з матом попросила фанатів з України прибрати синьо-жовтий прапор — російська співачка налаштувала проти себе багатьох українських шанувальників, адже раніше вона активно підтримувала Україну. Після скандальної ситуації у Вільнюсі співачка була внесена до бази " Миротворець " за "заперечення російської агресії" та "маніпуляції суспільно значущою інформацією".