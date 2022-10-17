У "Міс Україна International" на війні з росією загинув батько: фото та що про нього відомо

Чоловік заявляв, що боротиметься до останнього і переможе підступного ворога

Модель, представниця України на конкурсі краси "Міс Інтернешнл" у 2018 році Богдана Тарасик повідомила про загибель свого батька, криворізького підприємця Костянтина Тарасика.

Про смерть рідної людини дівчина повідомила в Інстаграмі 11 жовтня. Також Богдана поділилася з підписниками чорно-білим фото із дитинства, на якому вона маленька грається з батьком.

"Я тобі вдячна, що ти такий сміливий і пішов нас захищати першого ж дня. Я тобі вдячна, що ти подарував нам усім життя. Ти наш герой. Сміливий та хоробрий. П‘ятеро дітей та двоє онуків залишились без батька та діда. Ти в нашому серці назавжди. Ти загинув героєм, захищаючи нашу країну. Я тебе дуже сильно люблю", — написала дівчина.

Підприємець із Кривого Рогу, керівник інтернет-магазину сантехніки Костянтин Тарасик, як пише one.kr.ua, взяв зброю з першого дня повномасштабної агресії росії проти нашої країни. Чоловік мав сильний та життєрадісний характер, наголошував, що боротиметься до останнього й переможе підступного ворога. Ще у серпні він ділився фотографією з іншим військовим та планами повернутися з перемогою. Але серце героя зупинилося.

Костянтин Тарасик із побратимом на фронті

Раніше "Телеграф" повідомляв про загибель одного з лідерів фанатського руху, вболівальника київського "Динамо" Максима Яловцова на прізвисько Регбіст. Чоловік трагічно загинув на фронті.