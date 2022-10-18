Актора Смольянінова, який підтримав Україну, почали переслідувати в росії — він різко відповів

Російський актор виїхав з росії декілька днів тому

На російського актора Артура Смольянінова склали протокол про "дискредитацію" армії рф. Артист виступив проти війни в Україні, а раніше розповів про дивну поведінку президента своєї країни путіна.

Як передає російське видання "Медуза", посилаючись на Гагарінський суд москви, 38-річному Смольянінову загрожує штраф до 50 тисяч рублів (близько 15 тисяч гривень). Сам протокол було зареєстровано 17 жовтня.

Повідомляється, що про причину претензій Смольянінову нічого невідомо, однак у недавньому інтерв’ю "Медузі" чоловік назвав мобілізацію в росії "окаяною".

Актор, який залишив росію кілька днів тому через зйомки в США, прокоментував ситуацію, що склалася. За його словами, з цього приводу він не відчуває жодних емоцій, "сумувати і радіти" тут нема про що.

"Для мене не існує законів цієї держави. Вони, як і сама держава, злочинні за своєю суттю, а значить — не мають ні моральної, ні юридичної сили... Є набагато суттєвіші питання в житті", — відреагував Смольянінов на санкції.

Нагадаємо, у квітні чоловік розповів про свою зустріч з путіним та його дивним запахом. Смольянінов пояснив, що духи диктатора викликали в ньому улесливість до співрозмовника "на інстинктивному рівні".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що співачка Софія Ротару, яка активно виступала у рф до повномасштабного вторгнення армії росії в Україну, відреагувала на обстріл російськими дронами-камікадзе Києва 17 жовтня.