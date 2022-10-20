"Загубилась? Не можеш знайти батьківщину?": мережа розпекла зрадницю Лорак через нове відео

Співачку поступово "скасовують" не тільки в Європі, а й у мережі

Ані Лорак, яка народилася в Україні, яка, живучи в росії, жодного разу не засудила цю країну через вторгнення 24 лютого, як ні в чому не бувало продовжує спокійно займатися музикою і орієнтуватися виключно на російську аудиторію.

Цими днями артистка випустила анонс майбутнього кліпу під назвою "Лабіринт". На кадрах героїня Лорак метається у лабіринті у пошуках коханого. Прем’єру заплановано на п’ятницю, 21 жовтня.

У той час, як росіяни в коментарях "співають оди" артистці, українські користувачі, серед яких виявилися великі шанувальники виконавиці, справедливо зазначають, що для них вона більше ніхто і на батьківщині на співачку ніхто не чекає.

Українці зневажають свою колишню улюбленицю та бажають їй лише одного гідного слухача — бункерного кривавого диктатора путіна.

Нагадаємо, що Ані Лорак "скасовують" у Європі, і все завдяки протестам українців. Співачка мала виступити в Німеччині — у рекламі вона наголосила, що вона саме українська співачка, та ще й "титулована". Однак це їй не допомогло – концерти Лорак скасували.

Раніше також були скасовані концерти шанувальниці кремля і в Празі. Ініціативна група української діаспори досягла того, що організатори форуму Forum Karlin прибрали з програми виступ співачки.

Як раніше писав "Телеграф", за мовчазну позицію Ані Лорак та роботу в країні-агресорі в Чернівцях з "Алеї зірок" прибрали іменну зірку співачки. Тоді як колишній чоловік артистки, батько її доньки Мурат Налчаджіоглу зізнався, що Україна – його рідний дім.