Жовтнем не обмежиться: коли чекати наступної хвилі магнітних бур

Варто бути обережними: наступного місяця Землю накриє одразу дві потужні бурі.

Поки багато метеозалежних людей завмерли в очікуванні потужного сплеску сонячної активності наприкінці жовтня, експерти вже прогнозують кілька нових хвиль магнітних бур — цього разу на листопад. Всього передбачають чотири несприятливі дати, в які варто уважніше стежити за своїм здоров’ям та настроєм.

Більш детально розповість "Телеграф", посилаючись на інформацію "1+1". Нагадаємо, що в дні магнітних бур деякі хронічні захворювання можуть загострюватися, а негативні емоції — більше звичайного виходити з-під контролю.

Тому, щоб уникнути усіляких ексцесів, варто запам’ятати всього чотири дати:

11 листопада (потужна буря, може тривати до двох діб);

(потужна буря, може тривати до двох діб); 15 листопада (менш потужний сплеск, триватиме 12 годин);

(менш потужний сплеск, триватиме 12 годин); 18 листопада (буря матиме середню інтенсивність);

(буря матиме середню інтенсивність); 25 листопада (найпотужніша магнітна буря, яка триватиме кілька днів).

Крім підвищеної тривожності, додаткового подразнення, головного болю та сонливості підвищена сонячна активність може викликати й інші проблеми. Тому людям, які є метеозалежними, краще не навантажувати себе зайвий раз у цей період, а краще подбати про самопочуття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна підтримати організм під час магнітних бур. Поради є дуже простими, але дієвими, тому їм краще неухильно дотримуватися.