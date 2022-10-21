Жовтнем не обмежиться: коли чекати наступної хвилі магнітних бур
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Варто бути обережними: наступного місяця Землю накриє одразу дві потужні бурі.
Поки багато метеозалежних людей завмерли в очікуванні потужного сплеску сонячної активності наприкінці жовтня, експерти вже прогнозують кілька нових хвиль магнітних бур — цього разу на листопад. Всього передбачають чотири несприятливі дати, в які варто уважніше стежити за своїм здоров’ям та настроєм.
Більш детально розповість "Телеграф", посилаючись на інформацію "1+1". Нагадаємо, що в дні магнітних бур деякі хронічні захворювання можуть загострюватися, а негативні емоції — більше звичайного виходити з-під контролю.
Тому, щоб уникнути усіляких ексцесів, варто запам’ятати всього чотири дати:
- 11 листопада (потужна буря, може тривати до двох діб);
- 15 листопада (менш потужний сплеск, триватиме 12 годин);
- 18 листопада (буря матиме середню інтенсивність);
- 25 листопада (найпотужніша магнітна буря, яка триватиме кілька днів).
Крім підвищеної тривожності, додаткового подразнення, головного болю та сонливості підвищена сонячна активність може викликати й інші проблеми. Тому людям, які є метеозалежними, краще не навантажувати себе зайвий раз у цей період, а краще подбати про самопочуття.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як можна підтримати організм під час магнітних бур. Поради є дуже простими, але дієвими, тому їм краще неухильно дотримуватися.