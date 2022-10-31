росіянам обов'язково до перегляду: українців вразив фільм "На Західному фронті без змін" від Netflix

Деякі глядачі вважають, що українцям перегляд фільму краще відкласти до Перемоги

Наприкінці жовтня Netflix презентував екранізацію знаменитого антивоєнного роману Еріха Марії Ремарка "На Західному фронті без змін", — фільм одразу вийшов з українським озвученням, і багато глядачів після перегляду провели свої паралелі з тим, що відбувається в Україні.

"Телеграф" зібрав разом всю інформацію, необхідну, щоб вирішити, чи варто дивитись цей фільм.

Сюжет картини розвивається у Німеччині 1917 року наприкінці Першої світової війни, коли молодий німець Пауль Боймер разом із друзями вирушає воювати, сповнений патріотичних настроїв.

Однак на фронті він віч-на-віч стикається з усіма неприємностями і жахами війни.

Кадр з фільму

Спочатку книгу про це написав Еріх Марія Ремарк. За його словами, це розповідь про покоління, яке занапастила війна, про тих, хто став її жертвою, навіть якщо врятувався від снарядів.

Екранізація 2022 року від Netflix триває майже 2,5 години, а головні ролі у ній грають Даніель Брюль, Альбрехт Шух, Себастьян Хюльк, Фелікс Каммерер, Арон Хільмер, Едін Хасанович та Дефід Штрізов.

Пропонуємо подивитися трейлер до фільму українською:

Варто зауважити, що серед іноземців фільм став досить популярним. На Rotten Tomatoes його оцінили на 8,4/10, на IMDb — 8/10, а на Metacritic дали оцінку в 75/100.

Водночас, серед українців, які вже дев’ятий місяць перебувають перед справжньою війною, а не кіношною, фільм викликав спірні відгуки.

Одні вважають, що фільм хороший і його обов’язково варто подивитись, і в майбутньому навіть можна буде переглядати.

Інші ж звертають увагу на те, що у "На Західному фронті без змін" описані події від імені тієї сторони, яка війну розпочала, і описується безглуздість цієї самої війни, — в Україні ж зараз навпаки йде боротьба за власну незалежність від агресора. Так, дехто вважає, що фільм краще варто уважно подивитися росіянам, і замислитися, чи вартий того їх наступ на Україну.

Також відрізняються відгуки про стиль зйомки — деяким не подобається, що сюжет фільму має відмінність від стилю книги, іншим виявилося не до смаку, що картина від Netflix вийшла в чомусь схожа на блокбастер. Однак більшості все ж таки подобається, що кіно повною мірою "деромантизує" війну і показує її справжнє, жорстоке і криваве обличчя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, як потрапила у скандал польська драма "Ескортниці".