З першим днем листопада! Яскраві та красиві листівки й картинки для близьких і друзів
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Давайте сьогодні привітаємо один одного з настанням останнього місяця осені
Настав листопад — третій осінній місяць, який завершує цю чудову пору. Саме в листопаді синоптики попереджають про заморозки та обіцяють перший сніг. Осіннє тепло поступово йтиме, а зимова погода вступатиме у свої права. Листопад у багатьох асоціюється з холодом та сльотою, похмурими і вогкими днями, та й щоденна стрічка новин не дає приводів для радості. Але можна трохи прикрасити цей день.
"Телеграф" пропонує обрати гарну листівку з першим днем листопада, останнім місяцем осені. Привітайте своїх коханих, близьких друзів і просто знайомих із цією датою, скориставшись будь-якою соціальною мережею чи месенджером. Побажайте їм миру та добра, світлих подій і емоцій у цьому листопаді.
Листівки з 1 листопада-2022: вітання у картинках
Як писав "Телеграф", останній місяць осені несе з собою низку важливих релігійних свят, докладніше про них дізнайтеся у православному календарі на листопад-2022. Нагадаємо, наприкінці місяця починається Різдвяний піст – другий за важливістю та тривалістю після Великого посту.