Вирішила змінити сцену на полігон: Камалія планує вступити до лав ЗСУ

Раніше артистка хотіла стати частиною територіальної оборони, але її відмовила мати

Українська співачка Камалія після скандалу зі знімком у військовій формі заявила, що планує вступити до лав Збройних сил України. "Тема" армії для артистки дуже близька, адже вона виросла у родині військового, тому вона не вважає службу в армії чимось далеким.

Про свої наміри вступити до ЗСУ, а також про реакцію її родини, Камалія розповіла у шоу ЖВЛ на YouTube. Артистка додала, що своїм бажанням стати частиною української армії одразу поділилася зі своїм чоловіком — пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром та їхніми дочками Арабеллою та Мірабеллою.

"У мене дуже велике оточення військових. І сестра у ЗСУ. Я дочка військового. Я виросла, можна сказати, на полігоні. Мені військові зараз кажуть, що те, що я роблю для України, тим би я й займалася в армії. Тільки офіційно. Тому я зараз про це думаю", — каже співачка.

Варто зазначити, що чоловік артистки зовсім не проти, щоб Камалія йшла до Збройних сил, і підтримує рішення дружини. Чоловік переконаний, що його кохана не воюватиме на передовій, адже "армія — це не тільки гвинтівка", і там є багато інших посад, щоб допомагати в тилу своїй країні.

А ось дочки Камалії не в захваті від вирішення їхньої зіркової мами. Також дівчатка були проти і коли артистка заявила, то вступатиме до тероборони. З цієї ж причини Камалія поки і не сказала про ідею служити у ЗСУ своїй мамі, адже саме вона відмовила її від ТРо.

Скандал з Камалією та покупкою двох літаків-винищувачів для ЗСУ

У травні 2022 року українська співачка Камалія повідомила, що її чоловік, пакистанський мільярдер Мохаммад Захур, придбав для Збройних сил України два літаки-винищувачі для боротьби з російськими окупантами. Офіційне підтвердження цієї інформації від українських військових не надійшло, і від співачки вимагали доказів досконалої купівлі для української армії.

Пізніше Камалія заявила, що її чоловік нічого не купував, а її неправильно зрозуміли. За словами артистки, ЗСУ таки отримали два винищувачі, тільки передані вони були не самим Захуром, а урядом Пакистану.