Три причини, через які забороняється витирати стіл паперовими серветками: народні прикмети

Якщо ви будете робити ці дії зі столом, то ризикуєте накликати на себе біду

Здавалося б, що поганого може статися, якщо час від часу використовувати для наведення порядку на столі паперовий рушник чи серветку? Дуже зручно зібрати нею всі крихти та сліди від посуду, а потім просто викинути використану грудочку.

Утім, наші предки були впевнені, що робити так — не можна. І для появи таких забобонів існувало відразу декілька підстав, інформує Ukr.Media.

Перша причина — суто практична. Адже ще минулого століття в будинку, особливо небагатому, не було зайвого шматка паперу. Книги, зошити та журнали доводилося купувати за чималі гроші, тому до них ставилися дбайливо та економно. Серветки й рушники використовували виключно полотняні, а безкоштовних газет на той час взагалі не існувало. Стіл з давніх-давен використовувався не тільки для їжі. За ним регулярно збиралася вся родина, обговорювалися найнагальніші проблеми та повідомлялися важливі для всіх новини. Шелест і хрускіт паперу, що виникає під час протирання стільниці, дуже нагадує шум сварки, і його негативна енергетика вбирається меблями. Тому забобонні люди точно знали, що в тому будинку, де для приведення столу в порядок використовуються газетні аркуші або серветки, конфлікти між мешканцями дому не припинятимуться. Зазвичай стіл використовували для трапез, а вся їжа, яка на ньому з'являлася, вважалася даром Всевишнього. Чим більшими, дорожчими та різноманітнішими були страви, тим більш прихильно ставилися до сім'ї вищі сили. Тому, щоб "Божа долоня", яка дає їжу, ніколи не збідніла, традиції вимагали шанобливого ставлення до неї. Було заведено наводити чистоту, дбайливо та акуратно протираючи стільницю м'якою ганчірочкою. При цьому використання грубих паперових уривків могло не тільки образити недбалим поводженням, а й навіть подряпати чи пошкодити поверхню, що взагалі неприпустимо.

Раніше ми розповідали про грошові прикмети на Новий рік і, зокрема, як залучити удачу у своє життя.