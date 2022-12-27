Філімонів день 27 грудня: що не можна робити сьогодні

Наші предки вірили, що якщо дотримуватися цих правил, удача та благополуччя не відвернутися від них

Сьогодні за народним календарем - Філімонів день. Наші предки вважали, що саме цього дня бруд притягує неприємності. Тому активно наводили порядок у власному домі. А ще — одягали чистий одяг і взуття, щоб не відлякати удачу й достаток.

Однак є цього дня і низка заборон. Що не можна робити 27 грудня, розповідає Ukr.Media.

Заборони на Філімонів день

Сьогодні не варто починати нові справи і купувати нові речі — вважається, що ніякої користі вони не принесуть. Краще не вживати алкоголю. Раніше люди були переконані, що п'яна людина більш вразлива для нечисті, яка може заволодіти її розумом. Також вважається, що цього дня краще не їхати далеко від дому, бо неприємності так і сипатимуться на голову мандрівнику. Проте, якщо перенести поїздку неможливо, то перед дорогою варто "задобрити долю" якоюсь доброю безкорисливою справою. Наприклад, погодувати бездомну тварину чи дати трохи грошей тому, хто просить. Лягати спати, не помившись, сьогодні не можна. Нечупару всю ніч мучитимуть кошмари і відпочити як слід людині точно не вдасться.

Народні прикмети про погоду 27 грудня

Наші предки казали: якщо погода кілька разів змінюється протягом дня — чекайте на потепління.

А хмари, що пливуть небом проти вітру, віщують снігопад.

Якщо гуси сьогодні підтискають лапи, а ворони розкаркалися — наближаються зимові морози.

Тлумачення снів, що наснилися проти 27 грудня

Загалом сновидіння у цю ніч вважаються дуже сприятливими. Гарний сон може невдовзі втілитися в життя. Особливо, якщо він пов'язаний із рухом — дорогою чи подорожжю.

Якщо сниться щось тяжке і похмуре, то такий сон варто сприймати як попередження. Найчастіше це говорить про погіршення стану здоров’я і слід цим питанням якомога швидше зайнятись.

Нічні кошмари можуть свідчити і про ваш енергетичний стан: можливо, настав час поповнити запаси життєвих сил.

Раніше ми розповідали, в якому випадку не можна загадувати бажання між двома людьми з однаковим іменем. Є випадки, коли все може піти не за планом і ваше бажання не лише не збудеться, а й отримає всі шанси заподіяти шкоди.