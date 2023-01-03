Прилетів уламок: зірка "Сватів" показала, як її авто ледве не постраждало від атаки рф (фото)

Актрисі дуже пощастило

Українська актриса Анна Кошмал показала наслідки російської агресії — атаки дронами Києва, де зараз мешкає і працює зірка серіалу "Свати".

В сторіс Інстаграму Кошмал виклала фото. В підписі до нього говориться, що на її машину ледве не прилетів уламок. Але, на жаль, не пощастило сусідському авто. Прийшлось викликати поліцію.

"Коли на тачку поряд з моєю прилетів уламок", — повідомила 28-річна актриса.

Нагадаємо, що більшість акторів серіалу "Свати" з рф стали на бік агресора, хоча довгі роки працювали на одному майданчику з українцями і знімались саме в Україні. Проти війни в нашій країні висловлювалися лише Марина Сердешнюк (Катя Беркович), Євген Капорін (Олексій) та Олександр Фелістов (Сан Санич Беркович). Тоді як головний герой Іван Будько, роль якого виконав російський актор Федір Добронравов, не тільки поділяє прокремлівську політику, а й розважає піснями у шпиталі окупантів.

А в жовтні 2022 року своєю любов'ю до путіна відзначилась виконавиця ролі дружини Мітяя Лариси — Олеся Железняк. Російська актриса освідчилася кривавому диктатору в коханні та висловила захоплення щодо "вмінням тримати удар".