Готовий вбивати невинних: зірка "Гардемаринів" відправився на війну з Україною (фото)

Російський актор з дитинства хотів стати військовим і тепер готовий виконувати злочинні накази кремля

56-річний російський актор Михайло Мамаєв, який, як і зірка "Сватів" Федір Добронравов, підтримує російську агресію проти України, відправився на фронт. Тепер він складає вірші та публікує фото, зроблені на фоні російської техніки.

Світлини, на яких актор позує в кепці з буквою z на фоні бронетехніки з тим же символом, він виклав у своєму Інстаграмі. Разом із ним на фото — ще декілька окупантів. Де саме зроблені ці фото — не вказано.

Зауважимо, що Мамаєв — російський актор родом із Москви. Зіграв у багатьох фільмах та серіалах, та найпопулярніша його роль — Микита Оленєв із 4-серійного фільму "Гардемарини, вперед!".

У відкритих джерелах є дані про те, що Мамаєв з дитинства мріяв стати військовим, зокрема, розвідником. Згодом його пріоритети змінилися і вже до закінчення школи майбутній актор серйозно задумався про сцену й кіно.

Раніше ми розповідали, що відома російська співачка Монеточка підтримала Україну і Білорусь. Свою політичну позицію вона озвучила під час концерту у Латвії, а вдома за це її тепер пропонують покарати.