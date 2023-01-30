Дмитро Дікусар, який воює у ЗСУ, з’явився в мережі вперше за 3 місяці (фото)
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Відомий хореограф виклав перше у 2023 році фото з передової
Український хореограф та учасник проєкту "Танці із зірками" Дмитро Дікусар вперше за три місяці з’явився у мережі. Це перший пост танцюриста у 2023 році, який він виклав у соцмережі.
Наразі чоловік знаходиться на передовій у лавах Збройних Сил України, захищає нашу країну від російських окупантів. Як зазначив Дікусар, він хотів повідомити своїм шанувальників в Інстаграмі, що з ним усе гаразд.
"Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре! І нагадати, що люблю вас безмежно!!! Тримаймось і віримо в ЗСУ! Обійняв!", — написав Дмитро у соцмережі.
У коментарях чоловіка підтримали не лише його підписники, а й зіркові колеги. Так, із закликом берегти себе відписали фітнес-тренер Марина Боржемська, танцюристи Максим Чмерковський, Ілона Гвоздєва, Євген Кот.
Нагадаємо, що Дікусар повідомив, що поповнив лави української армії 1 березня 2022 року. 14 березня разом зі своїми товаришами по службі він потрапив під авіаудар балістичних ракет.
Хореограф рідко публікує в мережі пости, але все ж тішить своїх шанувальників фото з передовою та словами подяки за підтримку.
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