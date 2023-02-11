Пропадає електрика, а з нею — опалення: як зберегти тепло в квартирі надовго

Прості лайфхаки, які допоможуть зберегти тепло при тривалому відключенні світла

Нічого, що на календарі останній зимовий місяць. За прогнозами синоптиків, холод не поспішатиме йти геть і у весняні дні, тому запасатися лайфхаками по утепленню свого житла ще актуально.

Через обстріли російських окупантів ми ще страждаємо від відключень електрики, тому в цей час багато українців залишаються на довгий час без тепла. Щоб подбати про свій комфорт у власній квартирі, слід знати, які є найпростіші способи зберегти тепло в приміщенні. Про головні лайфхаки пише "Хочу".

Герметично закривайте усі вікна та двері. Утепліть усі щілини, а вікна закрийте шторами.

Бажано, щоб в одній кімнаті були всі члени сім’ї, інші кімнати — закриті. Так ви наповните теплом те місце, де знаходитесь найчастіше.

Якщо є можливість, встановіть намет або імпровізований шалаш з пледів, запасіться термосом з чаєм або кавою. Маленький простір обігріти набагато простіше.

Готуйте їжу на газовій плиті, кип’ятіть воду для чаю, печіть у духовці, щоб тепло в результаті цих процесів поширювалося по будинку.

Повісьте на стіни килим, плед, щільні штори як додатковий шар теплоізоляції.

Свічки запалюйте, багато свічок. Це також дозволить хоч трохи наповнити теплом квартиру, але пам’ятайте про техніку безпеки.

Зробіть перестановку. Наприклад, переставте ліжко подалі від вікон, у те місце, де у квартирі найтепліше.

Раніше "Телеграф" розповідав про певні предмети інтер’єру в будинку, через які у приміщеннях може бути холодніше. Обдумане розміщення меблів вирішить багато проблем.