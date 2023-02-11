Пропадає електрика, а з нею — опалення: як зберегти тепло в квартирі надовго
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Прості лайфхаки, які допоможуть зберегти тепло при тривалому відключенні світла
Нічого, що на календарі останній зимовий місяць. За прогнозами синоптиків, холод не поспішатиме йти геть і у весняні дні, тому запасатися лайфхаками по утепленню свого житла ще актуально.
Через обстріли російських окупантів ми ще страждаємо від відключень електрики, тому в цей час багато українців залишаються на довгий час без тепла. Щоб подбати про свій комфорт у власній квартирі, слід знати, які є найпростіші способи зберегти тепло в приміщенні. Про головні лайфхаки пише "Хочу".
- Герметично закривайте усі вікна та двері. Утепліть усі щілини, а вікна закрийте шторами.
- Бажано, щоб в одній кімнаті були всі члени сім’ї, інші кімнати — закриті. Так ви наповните теплом те місце, де знаходитесь найчастіше.
- Якщо є можливість, встановіть намет або імпровізований шалаш з пледів, запасіться термосом з чаєм або кавою. Маленький простір обігріти набагато простіше.
- Готуйте їжу на газовій плиті, кип’ятіть воду для чаю, печіть у духовці, щоб тепло в результаті цих процесів поширювалося по будинку.
- Повісьте на стіни килим, плед, щільні штори як додатковий шар теплоізоляції.
- Свічки запалюйте, багато свічок. Це також дозволить хоч трохи наповнити теплом квартиру, але пам’ятайте про техніку безпеки.
- Зробіть перестановку. Наприклад, переставте ліжко подалі від вікон, у те місце, де у квартирі найтепліше.
Раніше "Телеграф" розповідав про певні предмети інтер’єру в будинку, через які у приміщеннях може бути холодніше. Обдумане розміщення меблів вирішить багато проблем.