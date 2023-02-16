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Зірка "Гри престолів" вже в Україні: допоміг ЗСУ, отримав вишиванку та автограф Залужного (репортаж)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Багатьом Джек Глісон знайомий лише з ролі Джоффрі, але насправді він ще й великий шанувальник України Новина оновлена 16 лютого 2023, 13:07
Багатьом Джек Глісон знайомий лише з ролі Джоффрі, але насправді він ще й великий шанувальник України. Фото telegraf.com.ua

Судячи з усього, поїздкою до Києва актор поки дуже задоволений

Україну підтримує весь цивілізований світ і докази цього ми можемо бачити щодня. У четвер, 16 лютого, потужно підтримав українців ірландський актор Джек Глісон (який більше відомий світу як Джоффрі з серіалу "Гра престолів").

30-річний актор привіз в Україну пікап для Збройних сил України, — адже всім відомо, наскільки важливий для військових хороший транспорт. Також Джек планує низку зустрічей з українцями, участь у благодійних зборах та візити до столичних театрів.

Але з самого ранку встиг поснідати у паляничній "Захисник" у Києві, де потрапив в об’єктив кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова.

Джек Глісон відвідав паляничну Захисник у Києві
Джек Глісон відвідав паляничну Захисник у Києві

Там Джек Глісон поспілкувався з військовими, поїв бургерів із картоплею, отримав у подарунок вишиванку та прапор України з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джек Глісон отримав у подарунок прапор України за підписом Залужного
На прапорі чітко видно підпис Залужного
Джек Глісон з Ігри престолів отримав синьо-жовту вишиванку за підтримку України
Також Глісону подарували вишиванку кольорів українського прапора
Джек Глісон з Гри престолів підтримує Україну
Джек Глісон привіз пікап для ЗСУ в Україну
Джек Глісон в Україні
Ось чим годували ірландського актора

Окрім військових, у заході взяли участь журналістка та піарниця Ганна Максимчук, відомий блогер Олег Машуковський, модель Крістіна Столока.

Джек Глісон із задоволенням фотографувався з усіма бажаючими:

Як повідомляв "Телеграф", раніше проросійський боксер Майріс Брієдіс теж перейшов на бік України.

Теги:
#Київ #Репортаж #ЗСУ #Джек Глісон