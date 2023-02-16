Зірка "Гри престолів" вже в Україні: допоміг ЗСУ, отримав вишиванку та автограф Залужного (репортаж)

Судячи з усього, поїздкою до Києва актор поки дуже задоволений

Україну підтримує весь цивілізований світ і докази цього ми можемо бачити щодня. У четвер, 16 лютого, потужно підтримав українців ірландський актор Джек Глісон (який більше відомий світу як Джоффрі з серіалу "Гра престолів").

30-річний актор привіз в Україну пікап для Збройних сил України, — адже всім відомо, наскільки важливий для військових хороший транспорт. Також Джек планує низку зустрічей з українцями, участь у благодійних зборах та візити до столичних театрів.

Але з самого ранку встиг поснідати у паляничній "Захисник" у Києві, де потрапив в об’єктив кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова.

Там Джек Глісон поспілкувався з військовими, поїв бургерів із картоплею, отримав у подарунок вишиванку та прапор України з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

На прапорі чітко видно підпис Залужного

Також Глісону подарували вишиванку кольорів українського прапора

Ось чим годували ірландського актора

Окрім військових, у заході взяли участь журналістка та піарниця Ганна Максимчук, відомий блогер Олег Машуковський, модель Крістіна Столока.

Джек Глісон із задоволенням фотографувався з усіма бажаючими:

Як повідомляв "Телеграф", раніше проросійський боксер Майріс Брієдіс теж перейшов на бік України.