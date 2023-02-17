Зігріє краще обіймашок: як зробити грілку із засобами, які є у кожній оселі
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Без мікрохвильової печі не обійтися
Весна все ближче підходить до наших будинків, проте зимовий холод ще оточує нас і просочується в наші житла. Найгірша ситуація складається тоді, коли батареї гріють гірше нікуди.
Якщо в оселі холодно і не допомагають навіть обіймашки з коханим, пропонуємо приготувати грілку з домашніх засобів. Нам знадобиться лише два рушники для рук, пакет на блискавці та мікрохвильова піч. Про це пише healthline.com.
Як зробити грілку своїми руками
- Змочіть обидва рушники водою.
- Відіжміть надлишок води, поки вони не стануть просто вологими.
- Покладіть один рушник у пакет на блискавці, не забудьте залишити пакет відкритим.
- Помістіть пакет у мікрохвильову піч і нагрівайте на високій потужності протягом 2 хвилин.
- Вийміть пакет із мікрохвильової печі. Тільки обережно, адже він буде гарячим!
- Закрийте пакет на блискавці та оберніть інший вологий рушник навколо пакета.
Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити грілку за допомогою шкарпеток та крупи. "Сухий" метод забезпечить тепло на довгий час.