Зігріє краще обіймашок: як зробити грілку із засобами, які є у кожній оселі

Без мікрохвильової печі не обійтися

Весна все ближче підходить до наших будинків, проте зимовий холод ще оточує нас і просочується в наші житла. Найгірша ситуація складається тоді, коли батареї гріють гірше нікуди.

Якщо в оселі холодно і не допомагають навіть обіймашки з коханим, пропонуємо приготувати грілку з домашніх засобів. Нам знадобиться лише два рушники для рук, пакет на блискавці та мікрохвильова піч. Про це пише healthline.com.

Як зробити грілку своїми руками

Змочіть обидва рушники водою. Відіжміть надлишок води, поки вони не стануть просто вологими. Покладіть один рушник у пакет на блискавці, не забудьте залишити пакет відкритим. Помістіть пакет у мікрохвильову піч і нагрівайте на високій потужності протягом 2 хвилин. Вийміть пакет із мікрохвильової печі. Тільки обережно, адже він буде гарячим! Закрийте пакет на блискавці та оберніть інший вологий рушник навколо пакета.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зробити грілку за допомогою шкарпеток та крупи. "Сухий" метод забезпечить тепло на довгий час.