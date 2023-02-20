Багато хто і не знає: як самому полагодити порвані чоботи без допомоги шевця

Одного суперклею буде недостатньо

Усі хочуть мати надійне, міцне взуття, яке не підведе навіть під час "нельотної" погоди. Однак чудес не існує, тому щоразу доводиться відносити улюблені порвані чоботи до шевця. Але є дешевший варіант — це полагодити взуття в домашніх умовах, щоб вони більше не підтікали.

Важливо знати, що одного суперклею буде недостатньо, тому що після нетривалої ходьби взуття знову порветься в тому ж місці, пише cpykami. Для найкращого закріплення підійде звичайна харчова сода.

Як підклеїти порвані чоботи

Добре миємо і повністю висушуємо взуття. Ретельно обробляємо пошкоджене місце засобом для зняття лаку. Для зручності можна використовувати ватяну паличку. Потім насипаємо на порване місце харчову соду. Наносимо клей прямо на соду. Після висихання клею все буде добре зафіксовано.

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