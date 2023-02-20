Як працювати без електрики тим, хто "на дому": лайфхаки для українців

Навіть відсутність світла — не перешкода для нашої продуктивності

В умовах відключення світла українці, які працюють віддалено, постійно шукають альтернативні способи продовжити свій робочий день, не обтяжуючи свого начальства та колег. Щоб зберегти високу продуктивність, нам доводиться шукати вихід із будь-якої ситуації.

Як облаштувати своє робоче місце та працювати навіть без електрики, пишуть "Вікна". Для початку слід придбати декілька необхідних речей. Усі вони мають бути максимально зарядженими та із запасами батарейок, пального, газових балончиків.

Що потрібно тримати під рукою у разі відключення світла

генератор та павербанк; ліхтарик; свічки на батарейках, нічник та кільцеві лампи; джерело безперебійного живлення; газова горілка.

Як працювати за відсутності світла

Попереджайте у робочому чаті про відсутність електроенергії та попросіть допомоги.

Відкладайте планові завдання, а термінові — делегуйте колегам, які можуть їх виконати.

Перейдіть на мобільний інтернет, продовжуйте працювати з ноутбука чи телефону замість ПК.

Знайдіть місце, де є інтернет та світло. Це може бути проста кав’ярня, де точно є генератор.

Розумно використовуйте свій час, коли немає світла — займайтеся самоосвітою, хобі, приберіть на робочому місці, приготуйте їжу. І головне — не панікуйте, адже у такій ситуації опиняється кожен із нас.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо немає світла, а зарядити смартфон просто необхідно. Також ми писали, як розігріти їжу, якщо немає світла, а у вас електроплита.