Рогалики за кращим бабусиним рецептом: золота скоринка й дуже ніжне тісто

Така випічка ніколи не залишить байдужим

Смачна домашня випічка — це завжди чудова ідея. Якщо хочеться чогось смачненького, можна приготувати, наприклад, дуже простий яблучний пиріг "3 склянки" або ж корисне вівсяне печиво всього з трьох інгредієнтів, у якому немає цукру та борошна. А можна напекти смачнючих рогаликів!

Якщо раптом ви не маєте чудового перевіреного рецепта цієї випічки, пропонуємо вам спробувати цей — рогалики за кращим бабусиним рецептом завжди вдаються. Вони виходять ніжними та ароматними, з рум’яною хрусткою скоринкою, розповідає "Школа життя".

Інгредієнти:

сіль — 0,5 ч.л.

цукор — 50 г

яйця — 2 шт.

сметана — 2 ст.л.

молоко — 150 г

дріжджі — 20 г

олія соняшникова — 2 ст.л.

борошно пшеничне — 450 г

масло вершкове

лимонний сироп

Приготування:

Беремо сіль, цукор, сметану і тепле молоко. Додаємо сюди сирі дріжджі та олію. Все ретельно перемішуємо, використовуючи спеціальний віничок для збивання. Вводимо у масу борошно і добре вимішуємо тісто руками, а тоді залишаємо його на деякий час "відпочити". Рекомендується тримати тісто, запаковане у щільно закритий пакет, протягом години у холодній воді. Після цього тісто треба ще раз добре розім’яти руками й розділити на кілька частин. Тепер беремо качалку та розкачуємо тісто на млинці. Змащуємо їх розтопленим вершковим маслом і складаємо один на одного. Забираємо в холодильник на 20 хв. Після цього розкачуємо тісто знову — у результаті у вас повинен вийти один великий млинець. Тепер розрізаємо тісто на трикутні частини і згортаємо отримані шматочки в рогалики. Викладаємо їх на деко, попередньо змащене маслом, і залишаємо на деякий час для вистоювання. Перед тим як відправити рогалики у духовку чи піч, їх треба змастити яєчним жовтком, перемішаним із молоком — так у вас вийде смачна рум’яна скоринка. Випікати такі рогалики потрібно при температурі 200 градусів протягом 20 хв. Діставши їх з духовки, випічку поливають лимонним сиропом.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачні українські вергуни до чаю. За цим рецептом вони завжди вдаються — виходять пишними та м’якими.