Рус

Рік відваги та героїзму: українські зірки поділилися спогадами про перший день війни (фото, відео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Українські зірки про рік війни Новина оновлена 24 лютого 2023, 10:39
Українські зірки про рік війни. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей рік змінив всіх українців: загартував, зміцнив і об'єднав

Рік тому, 24 лютого, російські війська вторглися на територію України і почали жорстоку, кровопролитну повномасштабну війну. Вже рік, як Україна сміливо і незламно бореться з агресором, не даючи йому захопити ні міліметру нашої Батьківщини.

В день першої річниці повномасштабної війни, 24 лютого 2023 року, зірки українського шоубізнесу, які з перших днів встали на захист рідної країни, хто в лавах ЗСУ, хто на волонтерській ниві, в своїх соцмережах поділились спогадами і думками про цей складний рік.

Катя Осадча

"Страшна річниця, жахливі спогади… І в той самий час розуміння, що нас тримають спогади про радість … Ранок, коли ми хотіли закрити очі і прокинутися від страшного сну…

Цей рік нас всіх навчив новому. Але найголовніше — навчив цінувати все, що нам дано, все, що ми можемо відстояти і чому можемо навчитися з нуля. Ми не готувалися, нас не вчили знаходити рішення питань, на які не можуть дати відповіді навіть найвпливовіші світові лідери.

Цей рік приніс багато сліз, втрат, розпачу і жаху … Я не знаю, як словами висловити весь біль всіх втрат і жахів…. Але нам потрібно триматися і тримати одне одного! Психологи кажуть, що важливо спиратися на щасливі моменти в житті, на гарні спогади навіть в такий страшний рік.

Я згадую перші кроки і слова Данила, вечері у батьків до комендантської години, радість Івана від того, що випав перший зуб в він тепер дорослий… життя має тривати навіть заради таких щасливих моментів для дітей …

Дякую ЗСУ, нашим Героям, за те, що ми можемо згадувати …." — поділилась телеведуча.

Юрій Горбунов

"Рік незламності! Рік опору! Рік віри в Перемогу!" — написав шоумен і поділився сильним відео з кадрами цієї жахливої війни.

Тарас Цимбалюк

"Рік відваги та героїзму українців! Слава Збройним Силам України! Величезна подяка волонтерам…усім, хто по-своєму наближає Перемогу! Пишаємося, що належимо до незламного, великого народу! Вічна пам’ять тим, кого забрала війна… Слава Україні!"

Дмитро Монатік

"Мільйони історій — одна війна. Мільйони українців — один ворог. Нескінченний лютий — тягнувся, як століття, пролетів, як мить. 24 лютого — день, який змушує озирнутися на пережите, вкотре подякувати ЗСУ та зібратися з силами на шляху до Перемоги. Так, знову цей день. Та страху вже нема."

Леся Нікітюк

В сторіс в Інстаграм телеведуча поділилась, що і 24 лютого 2023 року прокинулась о 5 ранку, бо ніколи не забуде той день.

"Низький уклін всім, хто воює, всім, хто в окопах. Всім, хто наближає нашу Перемогу".

Сторіс Лесі Нікітюк

Настя Коротка

Акторка та дружина телеведучого з Маріуполя Андрія Бєднякова поділилась декількома фотографіями і відео в Інстаграм, які були зроблені за декілька днів до вторгнення, серед яких і перше "фото" їх новонародженого сина Остапа.

Сторіс Насті Короткої
Сторіс Насті Короткої

Григорій Решетник

"Ранок 24.02.23 та ранок 24.02.22. Вистояли, а тепер Переможемо. Низький уклін нашим захисникам і захисницям. Ви Герої".

Юлія Саніна

"1 рік повномасштабного вторгнення росії в Україну. Нескінченний 24/02… Рік нашої незламної волі до перемоги"

"Рік лютої люті. Вистоїмо!"

Раніше "Телеграф" розповідав, який гарний знак у ніч перед річницею вторгнення помітили наші бійці на фронті.

Також ми ділилися власною історією останнього року: редакція нашого видання згадала, яким для неї було 24 лютого 2022-го і весь останній рік.

Теги:
#Війна