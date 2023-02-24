Рік відваги та героїзму: українські зірки поділилися спогадами про перший день війни (фото, відео)

Цей рік змінив всіх українців: загартував, зміцнив і об'єднав

Рік тому, 24 лютого, російські війська вторглися на територію України і почали жорстоку, кровопролитну повномасштабну війну. Вже рік, як Україна сміливо і незламно бореться з агресором, не даючи йому захопити ні міліметру нашої Батьківщини.

В день першої річниці повномасштабної війни, 24 лютого 2023 року, зірки українського шоубізнесу, які з перших днів встали на захист рідної країни, хто в лавах ЗСУ, хто на волонтерській ниві, в своїх соцмережах поділились спогадами і думками про цей складний рік.

Катя Осадча

"Страшна річниця, жахливі спогади… І в той самий час розуміння, що нас тримають спогади про радість … Ранок, коли ми хотіли закрити очі і прокинутися від страшного сну…

Цей рік нас всіх навчив новому. Але найголовніше — навчив цінувати все, що нам дано, все, що ми можемо відстояти і чому можемо навчитися з нуля. Ми не готувалися, нас не вчили знаходити рішення питань, на які не можуть дати відповіді навіть найвпливовіші світові лідери.

Цей рік приніс багато сліз, втрат, розпачу і жаху … Я не знаю, як словами висловити весь біль всіх втрат і жахів…. Але нам потрібно триматися і тримати одне одного! Психологи кажуть, що важливо спиратися на щасливі моменти в житті, на гарні спогади навіть в такий страшний рік.

Я згадую перші кроки і слова Данила, вечері у батьків до комендантської години, радість Івана від того, що випав перший зуб в він тепер дорослий… життя має тривати навіть заради таких щасливих моментів для дітей …

Дякую ЗСУ, нашим Героям, за те, що ми можемо згадувати …." — поділилась телеведуча.

Юрій Горбунов

"Рік незламності! Рік опору! Рік віри в Перемогу!" — написав шоумен і поділився сильним відео з кадрами цієї жахливої війни.

Тарас Цимбалюк

"Рік відваги та героїзму українців! Слава Збройним Силам України! Величезна подяка волонтерам…усім, хто по-своєму наближає Перемогу! Пишаємося, що належимо до незламного, великого народу! Вічна пам’ять тим, кого забрала війна… Слава Україні!"

Дмитро Монатік

"Мільйони історій — одна війна. Мільйони українців — один ворог. Нескінченний лютий — тягнувся, як століття, пролетів, як мить. 24 лютого — день, який змушує озирнутися на пережите, вкотре подякувати ЗСУ та зібратися з силами на шляху до Перемоги. Так, знову цей день. Та страху вже нема."

Леся Нікітюк

В сторіс в Інстаграм телеведуча поділилась, що і 24 лютого 2023 року прокинулась о 5 ранку, бо ніколи не забуде той день.

"Низький уклін всім, хто воює, всім, хто в окопах. Всім, хто наближає нашу Перемогу".

Настя Коротка

Акторка та дружина телеведучого з Маріуполя Андрія Бєднякова поділилась декількома фотографіями і відео в Інстаграм, які були зроблені за декілька днів до вторгнення, серед яких і перше "фото" їх новонародженого сина Остапа.

Григорій Решетник

"Ранок 24.02.23 та ранок 24.02.22. Вистояли, а тепер Переможемо. Низький уклін нашим захисникам і захисницям. Ви Герої".

Юлія Саніна

"1 рік повномасштабного вторгнення росії в Україну. Нескінченний 24/02… Рік нашої незламної волі до перемоги"

"Рік лютої люті. Вистоїмо!"

Раніше "Телеграф" розповідав, який гарний знак у ніч перед річницею вторгнення помітили наші бійці на фронті.

Також ми ділилися власною історією останнього року: редакція нашого видання згадала, яким для неї було 24 лютого 2022-го і весь останній рік.