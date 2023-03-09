Топ-3 продуктів, які категорично не можна зберігати у фользі

Їжа, яка зберігається у фользі, тільки псується

Фольга — дуже корисна і практична річ, яку ще називають "металевим папером". Вона широко використовується в кулінарії, допомагає вирішити відразу кілька питань — забезпечує захист продуктів харчування від вологості, дозволяє довше зберігати їхню свіжість і смак при запіканні. Однак, для певної їжі фольга зовсім не підходить.

Нерідко ви можете стикатися з проблемою, коли продукти, що зберігаються у фользі, покриваються плямами і виглядають неапетитно, пише pixelinform. Нижче представлений список тих продуктів, які не бажано зберігати у фользі.

1. Томати та цитрусові

Фольга не дружить із кислотами. Уникайте контакту фольги з цитрусовими та стравами, заправленими оцтом або томатним соусом.

2. Кислі продукти

У процесі зберігання на деяких продуктах можна помітити білі плями – це алюмінієві солі. Їхню появу спровокував контакт кислот з фольгою. Така їжа не є небезпечною для організму, але самі продукти виглядають просто неапетитно.

3. Теплі продукти

У такому разі є ризик потрапляння алюмінію в організм.

Раніше "Телеграф" писав, що фольга може принести користь у процесі прання. Ми розповідали, де досвідчені господині використовують фольгу собі на благо.