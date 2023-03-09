Трюки з цукром та аспірином не працюють: що допоможе продовжити життя трояндам

Ці шикарні квіти зберігатимуть красу цілий місяць

Як було б чудово, якби квіти, наприклад троянди, не в’янули, а тішили око неземною красою та приємним ароматом якомога довше! Але реальність така, що зберегти свіжість і доглядати ці рослини ще потрібно вміти.

Щоб троянди простояли у вазі не один тиждень, більшість кладе у воду цукор чи аспірин, але ці старі трюки не працюють, пише bb.lv. Наприклад, якщо на 1 л води додавати 1,5 ч. л. цукру та 1 ст. л. оцту, свіжість букет збереже не більше 4 днів. Є варіанти і краще.

Як надовго зберегти букет троянд свіжим

Досвідчені флористи додають у воду такі компоненти, як шматочок вугілля, краплю миючого засобу для посуду або відбілювача для білизни. Це європейські "народні методи", які давно довели свою ефективність щодо подовження життя квітам. Так троянди збережуть красу місяць!

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