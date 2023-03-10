Зірка фільму "Театр" називає росіян імперіалістами

Проти російського вторгнення на територію України виступив 74-річний латвійський актор Івар Калниньш. Як і зірка "Іронії долі" Барбара Брильськя він заявив, що не хоче мати нічого спільного з росіянами.

Калниньш переконаний, що на рф очікує розвал, враховуючи "смішні імперські замашки" її народу. Про це актор розповів російському виданню "Абзац".

Ще влітку актор чітко озвучив свою позицію: він проти дій російської влади щодо України і відмовляється від будь-яких зйомок, пов’язаних із країною-агресором. Калниньш більше не хоче мати нічого спільного із російською аудиторією.

"Так, я багато знімався в радянських і російських картинах. Але зараз я викинув це з пам’яті і забув про це. Нехай вони (глядачі в росії. — Ред.) наживаються на тому прекрасному, що ми їм залишили", — заявив актор.

Крім того, артист жорстко відгукнувся про майбутнє росіян та їхньої країни. У нього немає сумнівів, що на федерацію чекає доля СРСР. На запитання журналіста про те, що актора можуть внести до "чорного списку", Калниньш не підбирає слів.

"Можна я відповім на це "по-французьки"? Мені нас*ати на це. Є інший світ, який цікавить мене більше. А всі ці імперські замашки росіян смішні в XXI столітті, — заявив актор. — Сьогоднішній режим росії обрушиться як картковий будиночок, як колись Радянський Союз.

Нагадаємо, Івар Калниньш відомий за радянськими та російськими фільмами та серіалами, у тому числі "Театр", "Зимова вишня", "Спокуса Дон Жуана", "Не стріляйте у білих лебедів". Десь до 2019 року з’являвся у невеликих ролях у російських картинах. Наразі зайнятий у двох театрах у рідній Латвії.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Земфіра знову висловилася проти росіян. Цього разу вона випустила принизливу пісню про країну-агресора, яка "вчить любити батьківщину".