Лео з Ірпеня заспівав "Фортецю Бахмут" — через рік після виконання тієї самої "Червоної калини" (відео)

Маленький українець порадував фолловерів не одним куплетом хіта гурту "Антитіла"

Чотирирічний Леонард з Ірпеня став відомим завдяки переспівуванню відомих хітів українських виконавців. Наприклад, одного разу хлопчик заспівав "Stefania" гурту Kalush Orchestra, хіт Кузьми Скрябіна "Сам собі країна", а також зворушив виконанням пісні "Океану Ельзи" — "Оберіг". Тепер, через рік після успіху "Ой, у лузі червона калина" Леон заспівав повну композицію синглу "Фортеця Бахмут", яку гурт "Антитіла" представив 10 лютого цього року.

Тато Лео, Олександр Буша, виклав спільне відео з сином, на якому хлопчик співає під виконання гітари. "Разом ми всі — фортеця", — написав Олександр в пості.

Підписників і шанувальників маленького Леона дуже зворушило виконання хлопчиком потужної композиції. Також деякі фоловери приємно дивуються, що маленький Лео зміг вивчити повний текст пісні.

"Чудовий. Скільки разів треба прослухати, щоб вивчити текст?", "Дуже гарно. Лео так з душею співає. Як Лео запам'ятовує?", — пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що маленький Леон прославився після того, як відео з його виконанням "Ой, у лузі червона калина" показали по телебаченню, а в мережі воно зібрало понад мільйон переглядів. Відео було опубліковано рівно рік тому — 27 березня 2022 року.

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