На війні проти окупантів загинув український актор

Антон Прасоленко брав участь у бойових діях на сході

На війні проти російських загарбників гинуть не лише українські спортсмени, а й артисти. Так, у п’ятницю, 31 березня, стало відомо про загибель на сході України українського актора театру Антона Прасоленка.

Про смерть хлопця повідомив військовий психолог Андрій Козінчук у Фейсбуці. "Антон брав участь в бойових діях на Сході. В самому пеклі, аби потрапити в рай. Сьогодні він помер в шпиталі від отриманих поранень. Антон виявився а**єзним тіпом і цей чувак точно потрапить на небеса. Мені боляче, шо такі люди йдуть", – написав Козінчук.

За словами психолога, Прасоленко жив у Києві зі своєю дівчиною та працював у театрі. У Антона була "тонка душевна організація", проте він не зміг пройти повз війну у своїй країні. Актор починав усе з нуля, не маючи позаду військового вишколу. За рік Прасоленко зміг вийти на "ні**йовий рівень професійності".

За інформацією Прасоленка у Фейсбуці, він був родом із Бердянська Запорізької області. Навчався на перекладача у Київському національному університеті культури та мистецтв.

Особиста сторінка Антона Прасоленка у Фейсбуці

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