Перемога України вже близько: таролог назвала час і подію, яка ознаменує кінець війни

Людмила Хомутовська розповіла, коли завершиться війна в Україні

Кожен українець із нетерпінням чекає на перемогу у війні проти росії. Коли ж настане цей довгоочікуваний день, постійно намагаються розгадати астрологи, тарологи, нумерологи та інші астроексперти. Свіжий прогноз з цього приводу дала відомий український таролог Людмила Хомутовська, яка раніше попереджала про "справжній Армагеддон", що передуватиме нашим успіхам.

За словами Хомутовської, бойові дії мають завершитися вже незабаром — ще у першій половині цього року. І це ознаменує одна важлива подія. Про це вона розповіла в інтерв’ю ТСН.

Експерт-езотерик передбачає, що Україна переможе у війні вже наприкінці весни 2023 року. А станеться це відразу після великого контрнаступу Сил оборони. "Підписання всіх угод буде після військової розв'язки — величезного наступу. Одразу скажу, що як і дивилася раніше, то війна може закінчиться наприкінці весни", — говорить Хомутовська. І додає, що йдеться про завершення саме активних бойових дій. А от щодо підписання документів, які засвідчать велику перемогу України, то, на її думку, це станеться лише восени 2023-го.

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