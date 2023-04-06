Саме в цей день можна очікувати на перемогу України у війні: нумеролог назвав точну дату

Це буде "сакральна дата" 2023 року

Кожен українець із нетерпінням очікує на завершення війни, розв’язаної росією на наших землях. Коли це станеться, регулярно намагаються визначити різні експерти-езотерики, які охоче діляться своїми прогнозами. Так, нещодавно про ключові моменти, які приведуть Україну до перемоги, розповіла відомий таролог Людмила Хомутовська. З її слів, незабаром буде "справжній Армагеддон".

Більше конкретики з цього приводу пропонує нумеролог Владислав Грицай. На авторському youtube-каналі він називає точну дату перемоги України у війні та пояснює, чому саме в цей день можна сподіватися на нашу перемогу на полі бою.

За словами астроексперта, у кожному році є циклічність та закономірність, які можна відстежувати за певними подіями, які впливали на хід війни в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення і до сьогодні у датах і цифрах простежується певна закономірність, зауважує Владислав Грицай: "24.02 – день початку повномасштабної війни. Але якщо брати 24.08, День Незалежності України, то можна прослідкувати певну закономірність. Тобто поділити кожен період року країни на етапи. Не лише минулий, а й позаминулий роки. Перший етап 24 серпня – 24 грудня. Другий – 24 грудня – 24 квітня".

Нумеролог наголошує, що 24 грудня 2021 року почали активно говорити про напад росії і це дійсно сталося 24 лютого наступного року. Однак вже 24 квітня того ж року почався новий період: "Почався "Рамштайн" і світ зрозумів, що Україна зможе вистояти. Наступний період – 24 серпня 2022 року і "харківський прорив" на початку вересня. Наступна дата 24 грудня 2022 року – результати візиту Зеленського до Сенату США, що відбувся 21 грудня", — зауважує Грицай.

Проміжним у перемозі України буде травень 2023-го, вважає астроексперт. В цей період, згідно з його прогнозом, буде йтися про масштабні успіхи на фронті, а вже у червні в росії можливі якісь переговори — після зміни влади в рф та її ідеологічного спрямування. Липень 2023 року має для України періодом розуміння завершення війни, але "сакральним періодом" для нас є 14 жовтня – саме в цей день можна очікувати на перемогу на полі бою, каже Грицай.

Нагадаємо, раніше астролог та хіромант Володимир Бадіян розповідав про "вікно можливостей" для України та кардинальні зміни після війни. Згідно з його прогнозами, для відновлення країни знадобиться близько 10 років, але інші країни нас будуть підтримувати.