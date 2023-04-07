Прокуратура рф перевірить, чи фінансує Валерій Меладзе українську армію

Співак, який замовчує війну в Україні, потрапив до "чорного списку" московської прокуратури

Відомого співака грузинського походження Валерія Меладзе, якого у кремлі раніше запідозрили у фінансуванні Збройних сил України, тепер офіційно перевірять на цей предмет.

Про це повідомляють росЗМІ. "Зараз прокуратурі москви доручено проведення перевірки щодо Меладзе В. Ш. на предмет надання фінансової допомоги Збройним силам України", — йдеться у тексті. Наголошується, що відповідне доручення надійшло від генпрокуратури росії.

Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Валерій Меладзе намагається "маневрувати" між обома державами та всидіти на двох стільцях. Буквально за кілька годин після нападу росії він записав відеозвернення із закликом припинити війну, а пізніше – вже у січні цього року – під час концерту в Дубаї зі сцени відповів на гасло "Слава Україні!". Щоправда, швидко "дав задню", заявивши, що він "поза політикою".

Цей інцидент викликав хвилю обурення у росіян. Після критики на свою адресу жителями країни-агресорки співак заговорив про "ментальну близькість" українців та росіян. Війна, розв’язана росією, на його думку, лише "конфлікт".