По "сусідству" з Винником: відомий блогер розповів, куди поділася Надія Мейхер і чому мовчить про війну (відео)

Останній пост в Інстаграмі екссолістки "ВІА Гри" був викладений влітку 2022 року

Українська співачка і актриса Надія Мейхер точнісінько повторює за своїм колегою Олегом Винником, який поїхав до Німеччини і нічого не говорить про війну, що триває з російським окупантом у своїй країні.

Як заявив відомий український блогер Беспалов у відео на своєму YouTube-каналі BespaLOVmedia, 41-річна колишня учасниця гурту "ВІА Гра" також зараз живе в Німеччині "по сусідству" з Винником, маючи на увазі, що не через дорогу, а в одній країні. Крім того, Беспалов сказав, що співачці дуже погано в психологічному плані. "З кінцями туди переїхала, Мейхер перебуває в депресії", — заявив блогер.

Останній пост співачки в Інстаграмі датується 3 серпня минулого року. Однак, як зауважив Беспалов, тільки недавно Надія Мейхер викладала в сторіс соцмережі відео, на якому вона позує з квітами.

Останній пост Мейхер в Інстаграмі був опублікований влітку 2022 року.

"На цьому все! Жодних коментарів, жодних думок про те, що відбувається, жодних коментарів на підтримку України... Я хочу вірити, що ти навіть не замислюєшся про те, щоб якось загравати зі своєю громадянською позицією у бік країни боліт, але це твоє мовчання ніяк не прикрашає штрих до твого портрета", — підсумував Беспалов.

Недавнє одне єдине сторіс співачки в Інстаграмі

Що відомо про Надію Мейхер

Надія Мейхер – українська співачка, актриса, дизайнер. Була солісткою українського жіночого попгурту "ВІА Гра" (2000-2006, 2009-2011).

15 серпня 2002 року народила сина Ігоря від бізнесмена Олександра Ліщенка. 23 березня 2012 року народила дочку Анну від російського бізнесмена Михайла Уржумцева, генерального директора "Мелон Фешн Груп". 2014 року вийшла за нього заміж, 17 жовтня 2015 року народила дочку Марію.

Надія Мейхер із чоловіком Михайлом Уржумцевим та сином Ігорем

У 2014 році після початку російсько-української війни Мейхер заявила, що сподівається на мирне вирішення конфлікту, оскільки "росіяни та українці – братні народи". Після початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року співачка підтримала Україну, торік брала участь у волонтерській діяльності та перейшла на українську мову.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомого співака Валерія Меладзе, якого у кремлі раніше запідозрили у фінансуванні Збройних сил України, тепер офіційно перевірять на цей предмет. Нагадаємо, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Валерій Меладзе намагається "маневрувати" між обома державами та всидіти на двох стільцях. Буквально за кілька годин після нападу росії він записав відеозвернення із закликом припинити війну, а пізніше – вже у січні цього року – під час концерту в Дубаї зі сцени відповів на гасло "Слава Україні!". Щоправда, швидко "дав задню", заявивши, що він "поза політикою".

Цей інцидент викликав хвилю обурення у росіян. Після критики на свою адресу жителями країни-агресорки співак заговорив про "ментальну близькість" українців та росіян. Війна, розв’язана росією, на його думку, лише "конфлікт".