Ветеран АТО та патріот: на війні з росією загинув відомий український музикант

"Стоп! Коханий загинув!" — такий підпис додала до поста про нещодавній збір коштів для бійців чоловіка дружина Касенюка

У боях із російськими окупантами загинув український музикант, лідер рок-гурту SilverTown Андрій Касенюк. На захист України він став ще в період АТО, згодом повернувся до улюбленої справи – музики, але з 24 лютого 2022 року знову відстоював незалежність рідної країни.

Про загибель героя повідомили його колеги за колективом на сторінці у Facebook. 35-річний Андрій Касенюк помер від смертельного поранення 17 квітня 2023 року.

Фронтмен SilverTown із Кам’янського Дніпропетровської області командував відділенням артрозвідки, був відзначений за гідну службу держнагородою. Повідомляється, що Касенюк перестав виходити на зв’язок, а потім стало відомо, що боєць був серйозно поранений два дні тому.

"Сказати що це важка втрата для кожного з нас, це не сказати нічого! Він був чи не єдиним у колективі хто з 15 років, коли потрапив на репетицію свого першого гурту PitStop, крізь усе життя і до останнього тримав той юнацький максималізм і ентузіазм, той дитячий вогонь в очах і безумовну віру в музичне майбутнє своє і свого гурту", — йдеться у публікації.

За злою іронією, 24 лютого 2022 року українські музичні канали мали розглянути на рахунок ротації кліп виконавців, знятий ще роком раніше. Музиканти відклали реліз на післявоєнні часи. Обіцяють, що доопрацюють альбом та розмістять на музичних майданчиках. Чи далі існуватиме група без Андрія – поки що сказати не можуть.

У Андрія залишилася дружина, з якою вони разом багато років. Марія Касенюк зовсім нещодавно розміщувала в соцмережах пост про збирання коштів для допомоги чоловікові та його побратимам. Тепер цю публікацію доповнено коротким оновленням: "Стоп! Коханий загинув".

На згадку про Героя розміщуємо відео його виступу з піснею "Україна – це ми". Запис зроблено на концерті "Пісні, народжені в АТО".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Донеччині загинув диригент київської опери. Костянтину Старовицькому було 40 років.