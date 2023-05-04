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Фронтмен гурту O.Torvald оголосив збір коштів для свого підрозділу, який зараз воює на Донбасі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Женя Галич Новина оновлена 04 травня 2023, 07:56
Женя Галич

Допомогти українським захисникам можна дуже просто

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич у свій день народження, який відбувся 29 квітня, відкрив збір коштів для свого підрозділу, який прямо зараз знаходиться на Донеччині і воює проти російських окупантів.

За зібрані гроші планується придбання квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal, вартість одного становить приблизно 260 тисяч грн, зазначив Галич у себе в Інстаграмі. Їх треба багато, адже дрони мають властивість швидко закінчуватись, але вони можуть зберегти життя нашим захисникам, чого не скажеш про загарбників.

Наразі зібрано близько 180 тисяч грн для допомоги нашим захисникам. Доєднатись до збору можна тут:

збір коштів

"Друзі, сьогодні в мене день народження. Як і минулого року, прошу привітати донатам на потреби нашого батальйону, який зараз знаходиться на східному напрямку", — повідомив 39-річний співак.

женя галич
Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич оголосив збір коштів для свого підрозділу, який воює на сході нашої країни
женя галич
женя галич

Нагадаємо, що 28 квітня гурт O.Torvald вперше за два роки перерви випустив нову композицію та кліп на неї. Нова пісня отримала назву "Дихай" і розповідає вона про панічні атаки.

Теги:
#Збір коштів #O.TORVALD #ЗСУ #Женя Галич