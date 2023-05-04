Фронтмен гурту O.Torvald оголосив збір коштів для свого підрозділу, який зараз воює на Донбасі

Допомогти українським захисникам можна дуже просто

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич у свій день народження, який відбувся 29 квітня, відкрив збір коштів для свого підрозділу, який прямо зараз знаходиться на Донеччині і воює проти російських окупантів.

За зібрані гроші планується придбання квадрокоптерів DJI Mavic 3 Thermal, вартість одного становить приблизно 260 тисяч грн, зазначив Галич у себе в Інстаграмі. Їх треба багато, адже дрони мають властивість швидко закінчуватись, але вони можуть зберегти життя нашим захисникам, чого не скажеш про загарбників.

Наразі зібрано близько 180 тисяч грн для допомоги нашим захисникам. Доєднатись до збору можна тут:

Банка: https://send.monobank.ua/jar/2AdkkzFLHf

Номер карти: 5375 4115 0487 3774

"Друзі, сьогодні в мене день народження. Як і минулого року, прошу привітати донатам на потреби нашого батальйону, який зараз знаходиться на східному напрямку", — повідомив 39-річний співак.

Фронтмен гурту O.Torvald Женя Галич оголосив збір коштів для свого підрозділу, який воює на сході нашої країни

Нагадаємо, що 28 квітня гурт O.Torvald вперше за два роки перерви випустив нову композицію та кліп на неї. Нова пісня отримала назву "Дихай" і розповідає вона про панічні атаки.