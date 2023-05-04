"Пробачити ''хАрошіх рускіх", бо деякі з них грошей дали?": в мережі обурені спільним фото Невзорова і Полякової

Журналістку Аліну Доротюк "бомбить" від того, як українські зірки підіграють "хорошим росіянам"

Співачка Оля Полякова, напевно, любить привертати до себе увагу, просуваючи в український інфопростір своїх друзів "з-за порєбріка" — тих самих сумнозвісних "хороших росіян". Тільки нещодавно артистка просила у президента Володимира Зеленського українське громадянство для Ніки Білоцерківської, яка жила в росії і платила податки для підтримання путінського режиму, а потім втекла до Франції.

На цей раз Полякова разом з українським фотографом Сонею Плакидюк вирішила повторити, і опублікувала спільне фото з російською блогеркою, а також скандальним журналістом Олександром Невзоровим, якому все ж вдалося отримати паспорт України. Виконавиця розрекламувала книгу журналіста, а також похвалилась, що їм вдалось зібрати кошти на допомогу українським парамедикам.

"Вчора відбулася тайна благодійна вечеря у Ніки Білоцерківської з приводу виходу книги Невзорова "походження геніальності і фашизму". Зібрано грошей на 2 карети швидкої допомоги для парамедиків! Всім величезне дякую!", — написала співачка в Інстаграмі.

Першою "забомбило" від цієї ситуації українську журналістку Аліну Доротюк. Вона написала у Фейсбуці розгорнутий пост, де вказала про неусвідомлення українськими зірками своєї відповідальності за дії, які транслюють на свою багатомільйонну аудиторію, вихваляючись міцними дружніми стосунками з "хорошими росіянами", яких немає.

"Днями я побачила купу сторіз з лазурного узбережжя Франції, де українська співачка Оля Полякова і відома фотографиня Соня Плакидюк весело спочатку готують, потім проводять так само весело час в компанії — УВАГА — так званих "хАроших росіян". Далі — це фото, яке ви зараз бачите. На ньому наші патріотки стоять у компанії олександра невзорова (який проповідував ідею фашизму і був одним із авторів нової ідеології для путіна) і ніки білоцерківської (якій Полякова закликала дати українське громадянство). Перший типу чистосердечно визнав свої помилки і покаявся; друга — готова прихистити у себе чи не всю українську біженську еліту (цікаво, чи не тому, що боїться санкцій і що лишиться без усіх своїх неземних благ на тому ж таки лазурному узбережжі)", — зазначила Доротюк.

Є і ті, хто став на захист скандальної співачки, в тому числі її продюсер Михайло Ясинський. "В хід пішов ключовий аргумент захисників "хороших росіян" у дусі "Та ви знаєте, скільки вони грошей зібрали? А ви самі скільки задонатили?". Трохи причинно-наслідкові зв'язки порушені, але нічого", — відмітив Телеграм-канал "Культурна Прачечна".

Українці в коментарях до посту Олі Полякової в Інстаграмі також відверто написали, що обурені черговою спробою "відбілити" тих, хто намагається спекулювати на війні, раніше ніяк не намагаючись зупинити кровопролитне вбивство наших мирних громадян.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українці негативно висловилися про надання громадянства України російському журналісту Олександру Невзорову. Чоловіка на його батьківщині в росії у травні минулого року оголосили у розшук через антивоєнні висловлювання.