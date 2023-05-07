Мити або не мити сире м’ясо перед обробкою та заморозкою: відповідь експерта вас здивує

Ці секрети точно вам знадобляться

Багато хто впевнений у тому, що покупне м’ясо перед приготуванням потрібно мити. Однак довкола цього питання існує чимало суперечок.

Разом із нутриціологом Ольгою Дорош розповідаємо, чи варто мити м’ясо перед обробкою. З цими порадами ви підготуєте продукти до обробки та вживання правильно.

Чи можна мити сире м’ясо

Справа в тому, що в сирому м’ясі, птиці, рибі, яйцях можуть міститися шкідливі бактерії, наприклад, Salmonella, Listeria, Campylobacter та E. coli. Всі, чого торкаються ці продукти, можуть заразитися такими бактеріями. Навіть якщо ви вирішили помити м’ясо під краном, розбризкування води може перенести в раковину хвороботворні бактерії — це називається "перехресним забрудненням".

Тому упаковане сире м’ясо не можна мити. Це може підвищити ймовірність харчового отруєння.

Більш того, будь-які поверхні, що контактують із сирим м’ясом, можуть пізніше містити шкідливі бактерії. Тому після нарізки продукту необхідно ретельно мити гарячою водою з милом, а потім просушити паперовим рушником всі поверхні. Також рекомендується добре мити руки, витрачаючи на весь процес щонайменше 20 секунд.

Чи потрібно мити сире м’ясо перед заморожуванням

Цього також краще не робити. У такий спосіб збільшується ризик перехресного зараження. Коли м’ясо розморозиться, його приготування на вогні все одно вб’є всі бактерії.

Як промити м’ясо в піску

У цьому випадку м’ясо можна промивати, але робити це потрібно за певними правилами. Спочатку набирається в окремий тазик вода, туди треба покласти шматок м’яса. Мити його при цьому потрібно якомога далі від раковини.

До речі, вимочування сирого м’яса в солі, лимонному соку, соді, засолюванні продукту ніяк не впливає на бактерії. Якщо ви вирішили це зробити, краще використовувати окремий контейнер та тримати у холодильнику під закритою кришкою.

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