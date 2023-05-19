Щоб не витрачати молоко: особливий копійчаний маринад пом’якшить печінку

Всі звикли лити в печінку молоко, та є інший вихід

Всі кулінари знають: для того, щоб печінка мала гарний смак та була ніжною, мало просто правильно зачистити її. Треба ще замочити продукт в молоці. Цей варіант давно перевірений та завжди працює на всі сто відсотків.

Однак багато хто уникає цього етапу. Причина в тому, що не всім хочеться переводити від 300 мл до літра молока, адже після контакту з печінкою продукт залишається лише вилити — він не годиться не те що для пиття, а й навіть як додаток до інших страв, наприклад, до тіста. Та вихід є — страву врятує дешевий маринад. Про нього розповіли на Pixelinform.

Як пом’якшити печінку без молока?

Щоб страва із субпродукту була смачною та ніжною, слід приготувати особливий маринад. Він дуже простий — на літр води потрібно покласти по великій ложці цукру та солі. Рідину слід ретельно мішати, поки сипучі не розчиняться.

В посуд з маринадом опускаємо шматочки печінки або цілий шматок. Якщо це куряча печінка або подрібнена яловича або свиняча, то достатньо буде витримати продукт протягом чверті години. Якщо ж це досить великий шматок, варто почекати півтори години.

Змивати залишки не потрібно — можна одразу готувати. З печінки, замаринованої таким чином, вийдуть дуже смачні відбивні або інші страви.