Рус

Щоб не витрачати молоко: особливий копійчаний маринад пом’якшить печінку

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Елементарна суміш спрацює ще краще
Елементарна суміш спрацює ще краще. Фото Файні рецепти

Всі звикли лити в печінку молоко, та є інший вихід

Всі кулінари знають: для того, щоб печінка мала гарний смак та була ніжною, мало просто правильно зачистити її. Треба ще замочити продукт в молоці. Цей варіант давно перевірений та завжди працює на всі сто відсотків.

Однак багато хто уникає цього етапу. Причина в тому, що не всім хочеться переводити від 300 мл до літра молока, адже після контакту з печінкою продукт залишається лише вилити — він не годиться не те що для пиття, а й навіть як додаток до інших страв, наприклад, до тіста. Та вихід є — страву врятує дешевий маринад. Про нього розповіли на Pixelinform.

Як пом’якшити печінку без молока?

Щоб страва із субпродукту була смачною та ніжною, слід приготувати особливий маринад. Він дуже простий — на літр води потрібно покласти по великій ложці цукру та солі. Рідину слід ретельно мішати, поки сипучі не розчиняться.

В посуд з маринадом опускаємо шматочки печінки або цілий шматок. Якщо це куряча печінка або подрібнена яловича або свиняча, то достатньо буде витримати продукт протягом чверті години. Якщо ж це досить великий шматок, варто почекати півтори години.

Змивати залишки не потрібно — можна одразу готувати. З печінки, замаринованої таким чином, вийдуть дуже смачні відбивні або інші страви.

Теги:
#Рецепт #Печінка #Лайфхак