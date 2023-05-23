Рус

Брав участь у визволенні Херсона: на фронті загинув український письменник Ігор Мисяк

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Ігор Мисяк Новина оновлена 23 травня 2023, 14:55
Ігор Мисяк. Фото facebook.

Майстру слова у червні виповнилося б 30 років

Щодня жахлива кровопролитна війна, яку розв’язала росія на території України, забирає життя відважних українських воїнів. Однією із жертв став талановитий український поет, прозаїк, автор роману "Завод" 29-річний Ігор Мисяк.

Про загибель героя повідомило видавництво "Темпора". Де і як це сталося подробиць поки що немає.

Ігор Мисяк народився 16 червня 1993 року у Львівській області. З 2013 року був активним учасником Революції Гідності, а у 2014-2015 роках служив у полку "Азов". Він був санітаром на "швидкій" та бійцем-рятувальником.

З початку повномасштабного вторгнення став на захист України, приєднавшись до підрозділу Сил територіальної оборони ЗСУ. Брав участь у звільненні Херсона у лавах окремої механізованої бригади ім. Лицарів зимового походу.

Варто зазначити, що його дебютний роман "Завод" побачив світ лише 2022 року у видавництві "Темпора". До цього письменник публікувався у різних журналах та альманахах.

Ігор Мисяк

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув єдиний син української журналістки. Також ми повідомляли, що український депутат, який воював на фронті, помер у шпиталі.

Теги:
#Україна #Війна #Загиблі