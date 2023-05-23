Брав участь у визволенні Херсона: на фронті загинув український письменник Ігор Мисяк

Майстру слова у червні виповнилося б 30 років

Щодня жахлива кровопролитна війна, яку розв’язала росія на території України, забирає життя відважних українських воїнів. Однією із жертв став талановитий український поет, прозаїк, автор роману "Завод" 29-річний Ігор Мисяк.

Про загибель героя повідомило видавництво "Темпора". Де і як це сталося подробиць поки що немає.

Ігор Мисяк народився 16 червня 1993 року у Львівській області. З 2013 року був активним учасником Революції Гідності, а у 2014-2015 роках служив у полку "Азов". Він був санітаром на "швидкій" та бійцем-рятувальником.

З початку повномасштабного вторгнення став на захист України, приєднавшись до підрозділу Сил територіальної оборони ЗСУ. Брав участь у звільненні Херсона у лавах окремої механізованої бригади ім. Лицарів зимового походу.

Варто зазначити, що його дебютний роман "Завод" побачив світ лише 2022 року у видавництві "Темпора". До цього письменник публікувався у різних журналах та альманахах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на фронті загинув єдиний син української журналістки. Також ми повідомляли, що український депутат, який воював на фронті, помер у шпиталі.