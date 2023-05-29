Зірки "Надприродного" підтримали Україну, зробивши фото із синьо-жовтим прапором

Актор Міша Коллінз від початку повномасштабного вторгнення росії підтримує українців

Зірки популярного американського серіалу "Надприродне", як і інші знаменитості, що заявляють про підтримку України у війні з російським агресором, наприклад Орландо Блум, зірки "Вікінгів" та "Зоряних війн" Кетрін Винник, Іванна Сахно, Келлі Разерфорд із серіалу "Пліткарка" та інші зірки, так само приєдналися до підтримки українців.

Виконавець однієї з головних ролей Міша Коллінз, який зіграв у серіалі ангела Кастіеля, разом із "Богом" Робертом Бенедиктом, "королем Пекла" Марком Шепардом, "відьмою" Рут Коннеллі, "нефелімом" Александром Келвертом та іншими колегами сфотографувалися разом з українським прапором.

Підписав Коллінз спільний кадр, який виклав в Інстаграмі з кількістю підписників понад 4,7 млн, українською мовою: "Поточний настрій". Актор "відмітив" на фото організацію UNITED24, в рамках якої відомі діячі культури, шоубізнесу, спорту говорять про Україну, чим доносять важливість підтримки нашої держави, яка страждає від ракетних обстрілів росії та звірств росіян щодо мирних українських громадян, до своєї аудиторії по всьому світу.

Міша Коллінз із колегами по серіалу "Надприродне" підтримали українців

Це не єдиний пост Коллінза, в якій згадується наша країна. 47-річний американський актор із перших днів повномасштабної війни говорить про любов до українців. 24 лютого минулого року Коллінз написав у соцмережі, що серця американців розриваються через Україну. "Світ прагне зробити все можливе, щоб принести мир та автономію українському народу", — написав актор.

Що за серіал "Надприродне"

Американський серіал "Надприродне", який став популярним у всьому світі, закінчився на 15 сезоні — остання серія вийшла 19 листопада 2020 року. Шоу оповідає про двох братів — Діна і Сема Вінчестерів, які полюють на монстрів, привидів, відьом та інших істот, що вбивають людей. Головні ролі у серіалі зіграли Дженсен Еклс, Джаред Падалекі і Міша Коллінз.

Трейлер до 15 сезону серіалу "Надприродне"

Раніше "Телеграф" повідомляв про смерть актрис, колись задіяних у проєкті. У 47 років померла від лейкемії Ніккі Ейкокс, а пізніше стало відомо про смерть 45-річної Енні Вершинг. Причиною смерті також став рак.