"Скільки болю ці нелюди несуть на нашу землю": знаменитості відреагували на ракетний удар по Одесі

Зірки у соціальних мережах показують, як виглядає "русскій мір"

У ніч на 14 червня російські окупаційні війська обстріляли "Калібрамі" Одесу, внаслідок удару загинули троє людей, понад десять отримали поранення. Українці співчувають сім’ям загиблим і намагаються показати всьому світу, який терор росія чинить на території нашої держави.

Українські знаменитості також відреагували на трагедію і почали розповсюджувати в Instagram фотографії, де показані наслідки ракетного удару по курортному місту, зазначаючи, що відчувають нестерпний біль.

Популярна співачка Надія Дорофєєва в Insta-stories опублікувала відео, показавши масштаби руйнувань, спричинених вибуховою хвилею. Виконавиця вказала, що обстріли забрали життя трьох людей, а 13 було поранено.

Дорофєєва відреагувала на удар по Одесі

Співчуття сім’ям загиблим та постраждалим виявила телеведуча Леся Нікітюк, опублікувавши фотографії пошкодженого бізнес-центру та житлового будинку, написавши, що не розуміє, чому росіяни направили туди свої ракети.

Реакція Лесі Нікітюк на удар по Одесі

Український телеведучий Олександр Педан показав на знімках, як рятувальники в Одесі допомагають постраждалим та розбирають завали, зазначивши, що для того, щоб помститися окупантам, потрібно більше грошей перераховувати на потреби ЗСУ.

Педан прокоментував ракетний обстріл Одеси

Співак Володимир Дантен також відреагував на трагедію, розмістивши в мережі зруйнований одеський бізнес-центр і написав лише три слова: "Одеса. Калібр. Покидьки".

Дантес відреагував на атаку по Одесі

Українська артистка Настя Каменських показала на відео масштаби руйнувань в Одесі та залишила напис: "Скільки болю ці нелюди несуть на нашу землю".

Каменських прокоментувала удар по Одесі

"Телеграф" писав раніше, що українська співачка Слава Камінських влаштувала у мережі мовний скандал. Артистка сказала, що не повернеться до України.