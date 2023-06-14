"Скільки болю ці нелюди несуть на нашу землю": знаменитості відреагували на ракетний удар по Одесі
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Зірки у соціальних мережах показують, як виглядає "русскій мір"
У ніч на 14 червня російські окупаційні війська обстріляли "Калібрамі" Одесу, внаслідок удару загинули троє людей, понад десять отримали поранення. Українці співчувають сім’ям загиблим і намагаються показати всьому світу, який терор росія чинить на території нашої держави.
Українські знаменитості також відреагували на трагедію і почали розповсюджувати в Instagram фотографії, де показані наслідки ракетного удару по курортному місту, зазначаючи, що відчувають нестерпний біль.
Популярна співачка Надія Дорофєєва в Insta-stories опублікувала відео, показавши масштаби руйнувань, спричинених вибуховою хвилею. Виконавиця вказала, що обстріли забрали життя трьох людей, а 13 було поранено.
Співчуття сім’ям загиблим та постраждалим виявила телеведуча Леся Нікітюк, опублікувавши фотографії пошкодженого бізнес-центру та житлового будинку, написавши, що не розуміє, чому росіяни направили туди свої ракети.
Український телеведучий Олександр Педан показав на знімках, як рятувальники в Одесі допомагають постраждалим та розбирають завали, зазначивши, що для того, щоб помститися окупантам, потрібно більше грошей перераховувати на потреби ЗСУ.
Співак Володимир Дантен також відреагував на трагедію, розмістивши в мережі зруйнований одеський бізнес-центр і написав лише три слова: "Одеса. Калібр. Покидьки".
Українська артистка Настя Каменських показала на відео масштаби руйнувань в Одесі та залишила напис: "Скільки болю ці нелюди несуть на нашу землю".
"Телеграф" писав раніше, що українська співачка Слава Камінських влаштувала у мережі мовний скандал. Артистка сказала, що не повернеться до України.