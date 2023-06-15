Путіністи Басков та Лепс пообіцяли платити за підбиті в Україні танки Leopard

Leopard називають найкращим танком у світі, тому російські військові його бояться

Багато російських артистів підтримують агресію проти України, зокрема на бік путінського режиму стали Микола Басков та Григорій Лепс, який нещодавно відвідував тимчасово окупований Донбас. Відомі виконавці заявили, що "допомагатимуть" російській армії та пообіцяли платити по мільйону рублів (близько 440 тисяч гривень) за кожен підбитий танк Leopard, якими наші військові ефективно знищують ворожі позиції.

Окупанти, враховуючи, що Leopard вважаються найкращими танками у світі, дуже їх бояться і навіть розповсюджують фейки, що їм вдається знищувати їх на полі бою, правда жодних доказів не наводять. На сторінці Telegram-каналу "Фонтанка SPB Online" повідомляється, що Лепс і Басков вирішили, що у такий спосіб, можливо, нададуть мотивації загарбникам.

Російські артисти виступали на заході в перший день Петербурзького міжнародного економічного форуму, де і зробили заяву про грошову винагороду для російських військових, зазначивши, що "роблять все, що можуть" для армії від щирого серця.

Зазначається, що до ініціативи затятих путіністів також приєдналася співачка Олена Север і телеведуча Юлія Барановська.

"Телеграф" писав раніше, що російський артист Григорій Лепс зламав людині носа за те, що той відмовився грати з ним у нарди. Наразі йому загрожує кримінальна справа.