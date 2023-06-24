Огірки більше не пропадуть під палючим сонцем, якщо використати кока-колу

Також у рецептурі цього підживлення є пиво

Огіркам подобаються вологість і високі температури, проте надмірний вплив сонця може бути згубним для овочів. Щоб зберегти огіркову грядку від спеки, необхідно приготувати незвичайний, але ефективний домашній засіб.

Для приготування цього корисного підживлення стане у пригоді популярний в українців напій — кока-кола (1 л). Також потрібно запастися звичайною водою та пивом (1 л), пише radiotrek.

Як приготувати підгодівлю для огірків

Необхідно розчинити компоненти у 10 літрах води. Важливо залишити продукти неприкритими, щоби досягти повного виходу газу, а саме пиво не повинно дати піни. Приготовлений розчин використовується для поливу раз на тиждень. Робити це потрібно вранці чи ввечері.

З цим підживленням не потрібно турбуватися про якість плодів, оскільки завдяки присутності дріжджів через спеку вони не змінять своєї структури. Крім того, ортофосфорна кислота, яка також міститься у засобі, захищатиме ваш урожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодувати огірки, щоб здобути великий урожай. Також ми писали, чому біля огірків не можна садити помідори.