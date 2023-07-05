Як у ресторанах готують буряки: вам навіть варити їх не доведеться

Лайфхак, який мало хто знає

Буряк – найчастіший "гість" на наших кухнях. З нього готують перші страви, обсмажують, тушкують і навіть вживають у сирому вигляді. Також овоч є інгредієнтом багатьох салатів.

Для багатьох страви з буряків – справжня мука, бо варити овоч ще те задоволення. Він втрачає свої смакові та корисні властивості, стає водянистим та несмачним. Якщо ж ви думаєте, що буряки для салатів можна готувати тільки таким чином, ми разом з Ukr.Media вас здивуємо: шеф-кухарі дорогих ресторанів готують буряки для салатів зовсім по-іншому. Розкажемо, як саме.

Як приготувати буряки для салатів

Спочатку слід зазначити, що смак готової страви безпосередньо залежить від того, які інгредієнти в ньому. Велику роль відіграє сорт буряків: несмачний овоч – смачний салат! Саме тому ретельно вибирайте буряки, а краще використовуйте домашні овочі. Якщо у вас немає можливості знайти домашні буряки, тоді рекомендуємо завжди куштувати шматочок сирого магазинного перед покупкою або приготуванням.

Для швидкого приготування буряків помийте та почистьте його. Потім розріжте овоч на кілька частин: якщо середній за розміром – на дві, якщо великий – на чотири шматки.

Нарізаний буряк потрібно скласти у форму для запікання, попередньо змастивши її олією. Кожен шматочок буряків теж потрібно обмазати, щоб овоч не був сухим. Зауважимо: при цьому не потрібно додавати жодних спецій, навіть солі.

Запікайте буряки приблизно 45 хвилин при температурі 180 градусів. Готові буряки повинні легко протикатися зубочисткою. Якщо це відбувається м'яко, то можна діставати.

Перед нарізкою для салату зачекайте, поки буряк охолоне, і подрібніть. Готуйте з овочів улюблений салат та насолоджуйтесь.