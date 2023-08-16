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Таропрогноз на 17 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
Прогноз Таро, на що всім чекати 17 серпня
Прогноз Таро, на що всім чекати 17 серпня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У четвер, 17 серпня 2023 року, у деяких буде неймовірно успішний день, тоді як на інших навпаки чекають конфлікти та втрати.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на сімнадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Двійка кубків, Трійка мечів, Король пентаклів

А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Двійка кубків

У відношенні з кимось близьким у Вас скоро може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок.

Трійка мечів

Ще ця карта називається Владикою печалі. У четвер чекайте поганих новин, конфліктів та смутку.

Король пентаклів

Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця літа за картами Таро.

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