Таропрогноз на 17 серпня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день
У четвер, 17 серпня 2023 року, у деяких буде неймовірно успішний день, тоді як на інших навпаки чекають конфлікти та втрати.
На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на сімнадцятий день серпня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
А тепер погляньте, яку саме карту Ви обрали:
Перевернута Двійка кубків
У відношенні з кимось близьким у Вас скоро може статися втрата рівноваги, один може опинитися в позиції того, хто дає, а другий — лише того, хто приймає, що стане причиною конфліктів і сварок.
Трійка мечів
Ще ця карта називається Владикою печалі. У четвер чекайте поганих новин, конфліктів та смутку.
Король пентаклів
Ця карта обіцяє підйом у робочих справах. Саме час підбити підсумки своєї роботи, провести аналіз і зробити висновки. Якщо захочеться відразу взятися за нову справу, не відмовляйте собі в цьому. Але не забудьте також і про відпочинок.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця літа за картами Таро.