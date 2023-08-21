Як правильно зробити добриво з яєчної шкаралупи: справжній бабусин спосіб

Органічні добрива для підживлення рослин повертають свою популярність

Не всі кухонні відходи обов’язково повинні завжди потрапляти у бак для сміття. Деякі з них можуть бути корисними, наприклад, яєчна шкаралупа — якщо використовувати її як добриво для ваших рослин. Вона містить безліч корисних речовин для росту рослин, таких як магній, калій та інші мікроелементи.

Портал santeplus у розділі "Бабусині поради" зазначає, що яєчна шкаралупа багата на кальцій. Було б шкода її викинути, чи не так?

Як приготувати добрива з яєчної шкаралупи

Ось як зробити настій для підживлення рослин на основі цих кухонних відходів:

У великій каструлі закип’ятіть 1 л води. Додайте шкаралупу від очищення 10-20 яєць. Зніміть ємність з вогню та залиште настоюватися на ніч.

Потім розчин проціджують та поливають рослини. Разом з тим, пам’ятайте, що хоча ваші рослини цінують добриво, занадто велика кількість може нашкодити їм. Це натуральне добриво можна використовувати раз на тиждень.

Крім того, ви можете використовувати яєчну шкаралупу як гарний додаток до компосту або мульчі. Її потрібно ретельно подрібнити за допомогою млина чи молотка. Потім її можна додати в землю навколо рослин, тобто мульчувати ґрунт, щоб покращити його структуру. Також можна внести яєчну шкаралупу в компостну яму для збагачення компосту корисними речовинами.

Раніше ми писали, чим можуть бути корисними кавунові кірки на дачі й не тільки. Ще їх можна використовувати для догляду за кімнатними рослинами.