Сьогодні – День пам’яті захисників України 2023: історія та значення пам’ятного дня

29 серпня згадують про Іловайську трагедію, в якій загинули щонайменше 368 українських військових

Цього вівторка український народ вшановує пам’ять про тих, хто захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та загинув у цій боротьбі. Вибір дати – 29 серпня – не випадковий, він пов’язаний із трагічними подіями Іловайської трагедії 2014 року.

Повна назва пам’ятного дня — День пам’яті захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни. Цього дня ми вшановуємо пам’ять усіх українських воїнів, які пожертвували своїм життям заради Батьківщини.

Історія Іловайської трагедії

У серпні 2014 року після інтенсивних битв під Іловайськом воїни АТО опинилися в оточенні. Російський диктатор володимир путін заявив, що терористичні угруповання, контрольовані росією, організують для наших військових можливість для гуманітарного коридору.

Проте бойовики у співпраці з російськими військовими атакували прохід, яким відступали захисники України. Згідно з офіційною статистикою, в ході битв під Іловайськом з 7 по 31 серпня 2014 року загинуло 368 людей. Тіла 18 людей не було взагалі знайдено, вони вважаються зниклими безвісти.

Символ "Іловайського котла"

Соняшник — символ Дня пам’яті загиблих

Цього дня особливим символом вважається соняшник, оскільки більшість військовослужбовців Збройних Сил України загинули на території півдня та південного сходу країни, де поширені великі соняшникові поля.

Вічна пам’ять воїнам України!

Нагадаємо, що сьогодні — 552-й день повномасштабної війни. Тяжкі бої йдуть по всій лінії фронту, більше деталей – у свіжому аналізі карт боїв.