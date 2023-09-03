Допоможе копійчаний засіб: як зробити м’ясо ніжнішим
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М’ясо можна буде їсти губами
М’ясо — неймовірно смачний і корисний продукт, з якого можна приготувати велику кількість різноманітних страв. Однак деякі шматки м’яса менш ніжні і тому вимагають більше часу для приготування.
На щастя, існують хитрощі, завдяки яким можна розм’якшити м’ясо і воно танутиме в роті. Саме про цих кулінарних лайфхаків разом із "РБК-Україна" і розповімо.
Як зробити м’ясо ніжніше
Пом’якшити м’ясо допоможе один копійчаний інгредієнт, який є на кожній кухні. Вам просто знадобиться харчова сода і зовсім небагато часу.
Спершу візьміть м’ясо, покладіть його на обробну дошку, ретельно посипте харчовою содою. Надішліть продукт на півгодини в холодильник "відпочити". Після промийте його, висушіть і готуйте як завжди.
Головні помилки при приготуванні м’яса
Готуйте на дуже гарячій сковороді. Якщо ви покладете м’ясо на холодну сковороду, воно може прилипнути і ви не отримаєте бажаного кольору або карамелізації.
Не поспішайте перевертати м’ясо. Ви повинні уникати цього і дати м’ясу спокійно готуватися протягом декількох хвилин, доки не утвориться скоринка.
Не соліть м’ясо надто рано. У цьому випадку воно стане сухим та втратить свій кулінарний сік. Солити бажано безпосередньо в момент приготування або в кінці безпосередньо перед дегустацією.
Спробуйте за допомогою цих лайфхаків приготувати м’ясо по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!