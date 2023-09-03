Допоможе копійчаний засіб: як зробити м’ясо ніжнішим

М’ясо можна буде їсти губами

М’ясо — неймовірно смачний і корисний продукт, з якого можна приготувати велику кількість різноманітних страв. Однак деякі шматки м’яса менш ніжні і тому вимагають більше часу для приготування.

На щастя, існують хитрощі, завдяки яким можна розм’якшити м’ясо і воно танутиме в роті. Саме про цих кулінарних лайфхаків разом із "РБК-Україна" і розповімо.

Як зробити м’ясо ніжніше

Пом’якшити м’ясо допоможе один копійчаний інгредієнт, який є на кожній кухні. Вам просто знадобиться харчова сода і зовсім небагато часу.

Спершу візьміть м’ясо, покладіть його на обробну дошку, ретельно посипте харчовою содою. Надішліть продукт на півгодини в холодильник "відпочити". Після промийте його, висушіть і готуйте як завжди.

Головні помилки при приготуванні м’яса

Готуйте на дуже гарячій сковороді. Якщо ви покладете м’ясо на холодну сковороду, воно може прилипнути і ви не отримаєте бажаного кольору або карамелізації.

Не поспішайте перевертати м’ясо. Ви повинні уникати цього і дати м’ясу спокійно готуватися протягом декількох хвилин, доки не утвориться скоринка.

Не соліть м’ясо надто рано. У цьому випадку воно стане сухим та втратить свій кулінарний сік. Солити бажано безпосередньо в момент приготування або в кінці безпосередньо перед дегустацією.

Спробуйте за допомогою цих лайфхаків приготувати м’ясо по-єврейськи за рецептом "Телеграфа". Смачного!