Акторка, яка підтримує путінську агресію, продовжує ображати українців, з якими свого часу неодноразово співпрацювала

Актриса, яку глядачі можуть знати за роллю судового медичного експерта в кількох частинах серіалу "Мухтар", Оксана Сташенко, вилила порцію бруду на українських артистів Аду Роговцеву, Богдана Бенюка та Володимира Талашка. Ці відомі актори виступають проти путінського режиму та підтримують українців у війні Росії проти України.

В Україні Сташенко знімалася у таких серіалах, як "Щоденник вагітної жінки" (2012), "Найгірша подруга" (2020). Вона вважає, що без радянського минулого та Росії не було б таких великих людей, як Роговцева, Бенюк та Талашко.

В інтерв’ю, яке фанатка путіну дала росЗМІ, вона заявила, що перестала підтримувати відносини з колегами "по цеху" з України. "Я вважаю цих людей перевертнями. Вони грали в російському кіно, ненавидячи Росію. Через гроші приховували свої погляди і тільки потім личину свою явили. Лицеміри, перевертні", — видала свою думку путіністка.

Ця заслужена артистка держави-агресора була "почесною гостею" фестиваля "Волгоградський факел", де відбулося інтерв’ю. На другому році повномасштабної військової агресії та геноциду українців організатори особливо наголосили, що захід має "патріотичний" характер. Іншими словами — прославляє терористичну війну в Україні та всі порушення прав людини та міжнародного права, якими не гребує рося у своїй імперіалістичній окупаційній політиці.

Раніше ми розповідали, що відомий режисер Ларс фон Трієр підтримав путіна. Хто ще зі знаменитостей підтримує росію та чому, читайте за наведеним посиланням. Не приховує антиукраїнських поглядів і Сергій Лук’яненко — письменник -путініст, відомий за книгами із серії "Дозори". Нещодавно він порадів обстрілу Одеси: "Ось так би з тиждень".